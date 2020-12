Πιτίνο: «Κάποια μέρα να γιορτάσουμε την ελευθερία μας από τον ιό» (pic)

Έπειτα από το δεύτερο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, ο Ρικ Πιτίνο επέστρεψε στο NCAA αφού φέτος προπονεί το Αϊόνα.

Ο θρύλος του κολεγιακού μπάσκετ πρότεινε πρόσφατα τη μετάθεση των ημερομηνιών εν μέσω της έξαρσης του κορονοϊού ενώ ο πλανήτης βρίσκεται εν αναμονή της κυκλοφορίας του εμβολίου για την αντιμετώπιση του Covid-19.

Ο αγώνας του Αϊόνα με το Μέριμακ αναβλήθηκε λόγω κρουσμάτων κορονοϊού και ο Πιτίνο ανέφερε σχετικά στο Twitter:

«Ο αποψινός αγώνας αναβλήθηκε λόγω κρουσμάτων στο Μέριμακ. Ας ελπίσουμε ότι κάποια μέρα θα γιορτάσουμε την ελευθερία μας από αυτόν τον ιό. Μείνετε ασφαλείς»

Game tonight cancelled due to a positive in Merrimack’s program. What a mess. Hopefully, we’ll someday celebrate our freedom from this virus. Stay safe

— Rick Pitino (@RealPitino) December 3, 2020