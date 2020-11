Πιτίνο: «Φέτος ας γίνει… May Madness, να δώσουμε μια ευκαιρία στο εμβόλιο» (pic)

Έπειτα από το δεύτερο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, ο Ρικ Πιτίνο επέστρεψε στο NCAA αφού φέτος θα προπονεί το Αϊόνα. Ο θρύλος του κολεγιακού μπάσκετ πρότεινε τη μετάθεση των ημερομηνιών εν μέσω της έξαρσης του κορονοϊού ενώ ο πλανήτης βρίσκεται εν αναμονή της κυκλοφορίας του εμβολίου για την αντιμετώπιση του Covid-19.

«Θα το επαναλάβω για όποιον είναι διατεθειμένος να ακούσει! Πρέπει να μετατεθεί η σεζόν. Φέτος ας έχουμε… May Madness. Ας δώσουμε μια ευκαιρία στο εμβόλιο, για το συμφέρον όλων των εμπλεκόμενων ανέφερε χαρακτηριστικά στο Twitter.

I’ll say it again, to anyone who will listen, push the season back to March, and then have May Madness. Give the Vaccine a chance. In the best interest of all involved!

— Rick Pitino (@RealPitino) November 23, 2020