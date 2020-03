Σαμπρίνα Ιονέσκου: Ομόφωνα Αθλήτρια της Χρονιάς από το Associated Press! (vid)

Η Ιονέσκου έχει σπουδαίες ατομικές διακρίσεις (John R. Wooden Award-2019, Wade Trophy-2019, USBWA National Freshman of the Year-2017, 3xPac-12 Player of the Year-2018/20, 2xNancy Lieberman Award-2018/19) και πρόλαβε να γράψει ιστορία στο NCAA με 26 triple doubles και 2.000+ πόντους, 1.000+ ριμπάουντ και 1.000+ ασίστ.

Παρεμπιπτόντως, είναι η μόνη που το έχει καταφέρει αυτά σε άνδρες και γυναίκες! Η γκαρντ του Όρεγκον αναδείχτηκε ομόφωνα Αθλήτρια της Χρονιάς από το Associated Press, συγκεντρώνοντας τις 30 διαθέσιμες ψήφους!