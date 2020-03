Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Άνταμ Ζαγκόρια, ο Αμερικανός τεχνικός θα έχει στο πλάι του τους Ρίκι Τζονς ο οποίος παρέμεινε στο τεχνικό τιμ, όπως επίσης τους Τόμι Αμπατεμάρκο και Κέισι Στάνλεϊ.

Όπως φαίνεται, έχει μπει ήδη το οριστικό τέλος με τον Παναθηναϊκό, έστω και αν απομένει μόνο το τυπικό της υπόθεσης.

