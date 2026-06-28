Παναθηναϊκός: Τα συλλυπητήρια για τον χαμό της Κανέλλας Χρυσονίδου

Παναθηναϊκός: Τα συλλυπητήρια για τον χαμό της Κανέλλας Χρυσονίδου

Γιώργος Κούβαρης
Παναθηναϊκός: Τα συλλυπητήρια για τον χαμό της Κανέλλας Χρυσονίδου
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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον χαμό της Κανέλλας Χρυσονίδου.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω ανάρτησής της, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον χαμό της Κανέλλας Χρυσονίδου, τόσο στην οικογένεια και τους οικείους της, όσο και στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την Κανέλλα Χρυσονίδου:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της Κανέλλας Χρυσονίδου, καθώς και στον οργανισμό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για την απώλειά της.

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Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει».

     

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