Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον χαμό της Κανέλλας Χρυσονίδου.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω ανάρτησής της, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον χαμό της Κανέλλας Χρυσονίδου, τόσο στην οικογένεια και τους οικείους της, όσο και στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την Κανέλλα Χρυσονίδου:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της Κανέλλας Χρυσονίδου, καθώς και στον οργανισμό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για την απώλειά της.



Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.#paobcaktor pic.twitter.com/JH1WqFT4Bq June 28, 2026

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της Κανέλλας Χρυσονίδου, καθώς και στον οργανισμό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για την απώλειά της.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει».