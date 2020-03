Ντιλέινι: «Ο Πιτίνο άφησε τους παίκτες… ξεκρέμαστους»! (pic)

Στα 67 του χρόνια, ο Πιτίνο θα κοουτσάρει ξανά στο κολεγιακό μπάσκετ την ΗΠΑ έπειτα από τον Οκτώβριο του 2017, όταν απολύθηκε από το Λούιβιλ.

Αυτή τη φορά θα κάτσει στην άκρη του πάγκου του Iona που ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Αμερικανό Hall of Famer.

«Ο Πιτίνο άφησε τους παίκτες… ξεκρέμαστους αν συνεχιστεί η σεζόν. Που πιθανότατα δεν θα συνεχιστεί» ήταν το σχετικό σχόλιο του Μάλκολμ Ντιλέινι.

Patino left them boys hanging if there’s still a season. Which it probably isn’t lol

