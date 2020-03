O Πιτίνο θα κοουτσάρει ξανά στο NCAA μετά την απόλυση του από το Λούιβιλ, αναλαμβάνοντας το Iona.

Μάλιστα έκανε τις πρώτες δηλώσεις του, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «μου έλειψε το κολεγιακό μπάσκετ όσο ήμουν στην Ελλάδα».

Το Iona καλωσόρισε τον 67χρονο προπονητή, ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο.

"He's an unbelievable coach and I'm glad he got a second chance," Syracuse coach Jim Boeheim told me by phone. https://t.co/FNIrvRfBiw

