Ο Στέφανος Σπάρταλης άγγιξε τους δέκα πόντους και ο Παναγιώτης Παγώνης είχε θετική παρουσία. Τα πεπραγμένα των Ελλήνων στο NCAA.

Άλλη μια βραδιά με έντονη ελληνική παρουσία στο NCAA! Σπάρταλης, Παγώνης, Ντάψης και Ροζακέας αγωνίστηκαν με τις ομάδες τους στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, με τους δύο πρώτους να έχουν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο και τους δύο τελευταίους να κινούνται σε πιο... ρηχά νερά.

Ο Σπάρταλης είχε 9 πόντους με 4/6 σουτ, ενώ μοίρασε 4 ασίστ σε 27 λεπτά. Το Μονμάουθ ηττήθηκε με 79-68 από το Σεντ Τζόσεφς. Άριστος από τη γραμμή των βολών (6/6), ήταν ο Παγώνης αλλά δεν βρήκε καλάθι εντός πεδιάς. Το Ντρέξελ επικράτησε με 70-60 του Μάουντ Σεντ Μέρις. Ο Παγώνης πρόσθεσε στη στατιστική του κατηγορία και 5 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ σε 20 λεπτά συμμετοχής. Για τους ηττημένους, ο Ροζακέας δεν εκτέλεσε σουτ εντός πεδιάδας, ενώ είχε παρουσία στα υπόλοιπα κομμάτια του παιχνιδιού, καταγράφοντας 2 ριμπάουντ και μια ασίστ σε 13 λεπτά που πάτησε παρκέ.

Τέλος, ο Δημήτρης Ντάψης μέτρησε ένα ριμπάουντ σε τρία λεπτά συμμετοχής, στη νίκη του Ντουκέιν με 79-53 εις βάρος του Σάουθ Καρολάινα.