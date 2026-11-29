Οι δηλώσεις του Τσους Ματέο στη «Marca» για το σημερινό ματς απέναντι στην Εθνική Ελλάδας (29/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta).

Ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, Τσους Ματέο, μίλησε στη «Marca» ενόψει του σημερινού αγώνα με την Ελλάδα (29/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) με φόντο την πρόκριση στο MundoBasket 2027 στο Κατάρ. Ο άλλοτε τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης εστίασε στον ψυχισμό και την καρδιά πρωταθλητή που διέπουν τη γαλανόλευκη και τόνισε πως οι παίκτες του δεν θα πρέπει να παρασυρθούν κόντρα σε μια ομάδα που θα διεκδικήσει τη νίκη πάση θυσία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ματέο:

-Αξίζει να είσαι ομοσπονδιακός προπονητής για να ζεις παιχνίδια όπως αυτό απέναντι στην Ελλάδα;

«Χωρίς καμία αμφιβολία, έτσι δεν είναι; Νιώθω προνομιούχος στο επάγγελμά μου, γιατί τα τελευταία χρόνια απολαμβάνω πραγματικά κάτι που ως νεαρός προπονητής πάντα λαχταρούσα και πολλές φορές παρακολουθούσα από το περιθώριο, χωρίς να το βιώνω ο ίδιος. Απολαμβάνω πραγματικά το να είμαι προπονητής, έχοντας θαυμάσει ανθρώπους όπως ο Λόλο Σάινθ, ο Μάριο Πεσκέρα, ο Αντόνιο Ντίαθ-Μιγκέλ, ο Χαβιέρ Ιμπρόδα, ο Αΐτο ή ο Σκαριόλο… Τώρα είσαι εσύ αυτός που το βιώνει από πρώτο χέρι, αυτός που παίρνει τις αποφάσεις, και αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι μεγάλη ευθύνη, αλλά ταυτόχρονα και πολύ προνομιούχος».

-Τι περιμένετε από την αναμέτρηση με την Ελλάδα;

«Ελπίζω να μην παρασυρθούμε από το γεγονός ότι κερδίσαμε το παιχνίδι στην Ποντγκόριτσα. Ελπίζω να κατανοήσουμε καλά ότι απέναντί μας βρίσκεται μια ομάδα με καρδιά πρωταθλητή, όπως η Ελλάδα, η οποία έχει μία ευκαιρία, πιθανότατα την τελευταία της, να επιστρέψει στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Θα έρθει με όλη της την ενέργεια και όλες της τις δυνάμεις, αποφασισμένη να διεκδικήσει αυτό το παιχνίδι και να το κερδίσει πάση θυσία».