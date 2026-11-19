Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρόσωπα των ομοσπονδιών Σερβίας και Ελλάδας, καθώς ο προπονητής της Εθνικής Σερβίας, Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς, δήλωσε τη μεγάλη επιθυμία του να τον αποκτήσει στο ρόστερ.

Ο 22χρονος γιος του μυθικού Πέτζα Στογιάκοβιτς, Αντρέι Στογιάκοβιτς, αγωνίζεται στο University of Illinois του NCAA, όπου πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις, με αποτέλεσμα να τον πολιορκούν η Σερβική και η Ελληνική Ομοσπονδία. Ο ίδιος δεν έχει πάρει κάποια απόφαση, ενώ έχει δηλώσει πως όταν νιώσει έτοιμος και αφού συζητήσει και με τις δύο ομοσπονδίες, θα ανακοινώσει επίσημα την απόφασή του.

Στις πρόσφατες δηλώσεις που έκανε ο τεχνικός Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς, είπε πως οι ίδιοι έκαναν ήδη ό,τι περνούσε από το χέρι τους ώστε να τον αποκτήσουν, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πίεση για την απόφασή του, καθώς θέλουν να κάνει το καλύτερο για το μέλλον της καριέρας του που, απ' ό,τι δείχνει, είναι πολλά υποσχόμενη.

Οι δηλώσεις του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς για τον Αντρέι Στογιάκοβις:

«Όσον αφορά τον Αντρέι, η Ομοσπονδία κι εγώ έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας. Εναπόκειται στον ίδιο τον νεαρό να αποφασίσει ποια εθνική ομάδα θέλει να εκπροσωπήσει. Δεν πρέπει να ασκηθεί καμία πίεση· είναι σημαντικό να επιλέξει το περιβάλλον στο οποίο νιώθει πιο άνετα — δεν χρειάζεται να ειπωθούν πολλά περισσότερα.

Ο Νέναντ Κρστιτς ταξίδεψε εκεί για να μιλήσει μαζί του, ενώ κι εγώ είχα δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες μαζί του... Το NCAA έχει αναδειχθεί σε νέα τάση και είναι σαφές ότι εμείς, ως Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας (KSS), οφείλουμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργειες ώστε να προσαρμοστούμε σε αυτή την αλλαγή και να διατηρήσουμε καλύτερη εποπτεία.

Όσον αφορά τον Κουστούριτσα, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν. Δεν τον έχω προπονήσει εγώ, οπότε δεν είναι ακριβώς δική μου αρμοδιότητα να μιλήσω εκτενώς γι' αυτόν, αλλά βρίσκομαι σε καθημερινή επικοινωνία με τον Νεμάνια Γιοβάνοβιτς, ο οποίος είναι προπονητής του στο UCLA. Μιλάμε κάθε μέρα — ακριβώς εξαιτίας του».