Ο Σούβλατζης έκανε στο 54' το 1-0 για την Εθνική Παίδων κόντρα στην Αίγυπτο.

Χρυσή αλλαγή για την Εθνική Παίδων ο Κωνσταντίνος Σούβλατζης κόντρα στην Αίγυπτο (Live στο Gazzetta).

Ο νεαρός φορ πήρε στο 46' τη θέση του συμπαίκτη του στον ΠΑΟΚ, του Κώστογλου και στο 54' έκανε το 1-0! Ο Χαλδέζος, που επίσης παίζει στον Δικέφαλο του Βορρά, έβγαλε την μπαλιά στον Σούβλατζη κι αυτός με αριστερό πλασέ άνοιξε το σκορ.

Στο 58', μάλιστα, ο ίδιος άγγιξε το 2-0. Ο Μπινιάρης εκτέλεσε ο τερματοφύλακας απέκρουσε και στην επαναφορά ο Σούβλατζης αστόχησε.