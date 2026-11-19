Αίγυπτος Κ17 - Ελλάδα Κ17: Ο Σούβλατζης άνοιξε το σκορ!
Χρυσή αλλαγή για την Εθνική Παίδων ο Κωνσταντίνος Σούβλατζης κόντρα στην Αίγυπτο (Live στο Gazzetta).
Ο νεαρός φορ πήρε στο 46' τη θέση του συμπαίκτη του στον ΠΑΟΚ, του Κώστογλου και στο 54' έκανε το 1-0! Ο Χαλδέζος, που επίσης παίζει στον Δικέφαλο του Βορρά, έβγαλε την μπαλιά στον Σούβλατζη κι αυτός με αριστερό πλασέ άνοιξε το σκορ.
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Στο 58', μάλιστα, ο ίδιος άγγιξε το 2-0. Ο Μπινιάρης εκτέλεσε ο τερματοφύλακας απέκρουσε και στην επαναφορά ο Σούβλατζης αστόχησε.
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