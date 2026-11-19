Οι «πράσινοι» ψάχνουν αντίδραση μετά την ήττα τους στην Μπολόνια από τη Βίρτους με 89-74. Αυτή ήταν μάλιστα η δεύτερη σερί στη διοργάνωση και «έριξε» το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την κορυφή της βαθμολογίας.

Τα πράγματα στην Ιταλία δεν πήγαν όπως περίμενε ο Παναθηναϊκός που μπορεί να ήταν μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο αλλά στο δεύτερο μισό είχε διαφορετική εικόνα.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 18 πόντους, «κατέβασε» και 8 ριμπάουντ αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.

Το «τριφύλλι» είχε σοβαρό πρόβλημα στα ριμπάουντ και αυτό ήταν κάτι που του στοίχισε στο τέλος. Οφείλει να αφήσει πίσω του αυτό το ματς και να συγκεντρωθεί μόνο στη Ζαλγκίρις. Η νίκη του Παναθηναϊκού με χάντικαπ -1,5 προσφέρεται σε απόδοση 1.84 στη Novibet.

Ακόμα και σε μέτριες βραδιές για την ομάδα, ο Ναν είναι από αυτούς που συνδέονται εύκολα με το καλάθι και σκοράρουν. Ο Αμερικανός είναι από τους παίκτες που μπορεί να βγει μπροστά και να αποτελέσει τον ηγέτη στην επίθεση. Το να πετύχει 19+ Πόντους είναι σε απόδοση 1.79 στη Novibet.

Από την άλλη, η Ζαλγκίρις προέρχεται από μία εντυπωσιακή αναμέτρηση όπου επικράτησε στην παράταση με 117-114 της Μπάγερν, φτάνοντας την 6η σερί νίκη της στη διοργάνωση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Κάρσεν Έντουαρντς με 32 πόντους και τα πιο καθοριστικά καλάθια στο έξτρα πεντάλεπτο.

Στο πρωτάθλημα της Λιθουανίας είναι αήττητη, στη Euroleague ισοβαθμεί με τον Παναθηναϊκό και στην έδρα της αποτελεί έναν από τους δυσκολότερους αντιπάλους.

Οι «πράσινοι» πρέπει να δείξουν μεγάλη σοβαρότητα και να είναι συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά αν θέλουν να φύγουν με το διπλό από το Κάουνας.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

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