Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος ήταν απολαυστικός στη νίκη του Σεντ Τζονς του Πιτίνο με 119-72 κόντρα στο Σιένα. Μπαίνει χειρουργείο ο Ράιαν Σούλης και θα λείψει για 10-12 εβδομάδες.

Η βραδιά στο NCAA είχε γι' ακόμη μια φορά έντονη ελληνική... απόχρωση! Το Σεντ Τζονς πέτυχε μία ακόμη νίκη στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Ρικ Πιτίνο νίκησε το Σιένα με 119-72 με τον Λευτέρη Λιοτόπουλο να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Ο Έλληνας περιφερειακός ξεχώρισε, καταγράφοντας 21 πόντους, 4/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 λάθη σε περίπου 23 λεπτά συμμετοχής.

Στα δυσάρεστα νέα, μετά τον Νεοκλή Αβδάλα, την πόρτα του χειρουργείου θα περάσει σήμερα ο Ράιαν Σούλης του North Western. Πρόκειται για μια μικροεπέμβαση στον αστράγαλο, που θα τον αφήσει ωστόσο εκτός παρκέ για 10-12 εβδομάδες.

Στα υπόλοιπα αγωνιστικά τεκταινόμενα, ο Βασίλης Πουρλίδας του North Carolina A&T είχε 9 πόντους, 3/4 τρίποντα, 0/1 βολή, 4 ασίστ και 2 λάθη σε 25 λεπτά, στη νίκη της ομάδας του με 82-70 κόντρα στο Μόργκαν Στέιτ. Ο Στράτος Καλλιοντζής αγωνίστηκε μόλις για ένα λεπτό και είχε ένα ριμπάουντ για τους νικητές. Ο Γιάννος Ξανθόπουλος είχε 10 λεπτά συμμετοχής στη νίκη του Νιου Χάμπσαϊρ με 90-70 απέναντι στο Στόουνχιλ.