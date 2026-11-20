Ολυμπιακός: Τι είπε ο Αλέξης Βιρβίλης στο Gazzetta Magazino by Elabet για τους χαφ
Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία του 2026 αντιμετωπίζοντας σοβαρότατα προβλήματα απουσιών, με Τσικίνιο, Έσε και Πουέρτα να έχουν μπει στα... πιτς και να έχουν αφήσει τεράστια κενά στη μεσαία γραμμή των Πειραιωτών.
Μιλώντας στο Gazzetta Magazino by Elabet, ο Αλέξης Βιρβίλης αναφέρθηκε στα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στο ρόστερ που διαχειρίζεται ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και τόνισε ότι μέχρι τον Ιανουάριο, οι τρεις ποδοσφαιριστές θα έχουν επιστρέψει στη δράση. Όπως είπε, σίγουρα στον σύλλογο υπάρχουν σκέψεις για μεταγραφική ενίσχυση στα χαφ, ωστόσο σχολίασε χαρακτηριστικά πως «όταν έρθει η 1η Φεβρουαρίου, τι θα τους κάνεις όλους αυτούς;»
Δείτε το απόσπασμα στο Gazzetta Magazino by Elabet
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.