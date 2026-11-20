Δείτε όσα ανέφερε ο Αλέξης Βιρβίλης στο Gazzetta Magazino by Elabet αναφορικά με τις απουσίες του Ολυμπιακού στα χαφ και το ενδεχόμενο να γίνουν μεταγραφές.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία του 2026 αντιμετωπίζοντας σοβαρότατα προβλήματα απουσιών, με Τσικίνιο, Έσε και Πουέρτα να έχουν μπει στα... πιτς και να έχουν αφήσει τεράστια κενά στη μεσαία γραμμή των Πειραιωτών.

Μιλώντας στο Gazzetta Magazino by Elabet, ο Αλέξης Βιρβίλης αναφέρθηκε στα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στο ρόστερ που διαχειρίζεται ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και τόνισε ότι μέχρι τον Ιανουάριο, οι τρεις ποδοσφαιριστές θα έχουν επιστρέψει στη δράση. Όπως είπε, σίγουρα στον σύλλογο υπάρχουν σκέψεις για μεταγραφική ενίσχυση στα χαφ, ωστόσο σχολίασε χαρακτηριστικά πως «όταν έρθει η 1η Φεβρουαρίου, τι θα τους κάνεις όλους αυτούς;»