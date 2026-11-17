Ο Βαγγέλης Ζούγρης ήταν πρωταγωνιστής στη νίκη του St Mary's επί του Portland State με 94-78.

Σε εξαιρετική κατάσταση ήταν ο Έλληνας ψηλός στη νίκη του St Mary's. Οι Gaels επικράτησαν με 94-78 του Portland State και ο Βαγγέλης Ζούγρης εντυπωσίασε με την εμφάνιση του.

Ο Ζούγρης ξεκίνησε βασικός το ματς και έμεινε στο παρκέ για 32 λεπτά. Ήταν δεύτερος σκόρερ της ομάδας του με 20 πόντους, ενώ είχε το εξαιρετικό 9/11 σουτ.

Επιπλέον κατέβασε 4 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ, έκανε 3 κλεψίματα αλλά και μια τάπα σε μια γεμάτη εμφάνιση. Πρώτος σκόρερ της ομάδας του ήταν ο Τζουζένας με 32 πόντους.

Είναι τρίτος σκόρερ της ομάδας του μέσα στη σεζόν με 13 πόντους, δεύτερος ριμπάουντερ με 5, τρίτος στα κλεψίματα με ένα ανά παιχνίδι, αλλά και στην κορυφή των μπλοκ με ένα μέσο όρο. Πολύ δυνατό ξεκίνημα από τον Έλληνα ψηλό.