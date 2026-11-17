Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός και Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός με ενισχυμένες αποδόσεις στα καταστήματα Allwyn

Με 2 αγωνιστικές συνεχίζεται η Euroleague αυτή την εβδομάδα. Σήμερα γίνονται τα παιχνίδια της 12ης αγωνιστικής Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός (19:00) και Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός (22:00).

Ακολουθούν τα ματς της 13ης αγωνιστικής. Την Πέμπτη διεξάγεται ο αγώνας Ζαλγκίρις-Παναθηναϊκός (20:00) και την Παρασκευή η αναμέτρηση Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης (21:15).

Την Τετάρτη γίνονται οι αγώνες των ελληνικών ομάδων στην 8η αγωνιστική του EuroCup. Στις 20:00 ο Άρης υποδέχεται τη Λε Μαν και στις 21:30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μανρέσα.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται ενισχυμένες αποδόσεις και η προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στη Euroleague και το EuroCup:

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός (Σήμερα, 19:00)

Σ. Βεζένκοφ 3+ εύστοχα τρίποντα

Κ. Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ 8+ συνολικές ασίστ

Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός (Σήμερα, 22:00)

Κ. Ναν 5+ συνολικές ασίστ

Γκ. Γιαμπουσέλε 6+ συνολικά ριμπάουντ

Αυλαία σήμερα στους ομίλους του Nations League



Στο ποδόσφαιρο ολοκληρώνονται σήμερα (21:45) οι όμιλοι του Nations League. Στην 1η κατηγορία γίνονται τα παιχνίδια του 4ου ομίλου, Δανία-Νορβηγία και Ουαλία-Πορτογαλία.

Το πρόγραμμα της 2ης κατηγορίας περιλαμβάνει τους αγώνες του 2ου ομίλου, Ουγγαρία-Βόρεια Ιρλανδία και Ουκρανία-Γεωργία, του 3ου ομίλου, Ισραήλ-Αυστρία και Ιρλανδία-Κόσοβο και του 4ου ομίλου, Βοσνία Ερζεγοβίνη-Ρουμανία και Πολωνία-Σουηδία.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει για τους αγώνες του Nations League αμέτρητες αγορές και τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης»*, «Στο Παρά 1»* & «Bet Builder Boost»*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ