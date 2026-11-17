Οι αγώνες των ελληνικών ομάδων στη Euroleague και το EuroCup με αμέτρητες αγορές και «20 & Kάρφωσες»* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Με 2 αγωνιστικές συνεχίζεται η Euroleague αυτή την εβδομάδα. Σήμερα γίνονται τα παιχνίδια της 12ης αγωνιστικής Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός (19:00) και Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός (22:00).
Ακολουθούν τα ματς της 13ης αγωνιστικής. Την Πέμπτη διεξάγεται ο αγώνας Ζαλγκίρις-Παναθηναϊκός (20:00) και την Παρασκευή η αναμέτρηση Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης (21:15).
Την Τετάρτη γίνονται οι αγώνες των ελληνικών ομάδων στην 8η αγωνιστική του EuroCup. Στις 20:00 ο Άρης υποδέχεται τη Λε Μαν και στις 21:30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μανρέσα.
Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται ενισχυμένες αποδόσεις και η προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στη Euroleague και το EuroCup:
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός (Σήμερα, 19:00)
- Σ. Βεζένκοφ 3+ εύστοχα τρίποντα
- Κ. Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ 8+ συνολικές ασίστ
Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός (Σήμερα, 22:00)
- Κ. Ναν 5+ συνολικές ασίστ
- Γκ. Γιαμπουσέλε 6+ συνολικά ριμπάουντ
Αυλαία σήμερα στους ομίλους του Nations League
Στο ποδόσφαιρο ολοκληρώνονται σήμερα (21:45) οι όμιλοι του Nations League. Στην 1η κατηγορία γίνονται τα παιχνίδια του 4ου ομίλου, Δανία-Νορβηγία και Ουαλία-Πορτογαλία.
Το πρόγραμμα της 2ης κατηγορίας περιλαμβάνει τους αγώνες του 2ου ομίλου, Ουγγαρία-Βόρεια Ιρλανδία και Ουκρανία-Γεωργία, του 3ου ομίλου, Ισραήλ-Αυστρία και Ιρλανδία-Κόσοβο και του 4ου ομίλου, Βοσνία Ερζεγοβίνη-Ρουμανία και Πολωνία-Σουηδία.
Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει για τους αγώνες του Nations League αμέτρητες αγορές και τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης»*, «Στο Παρά 1»* & «Bet Builder Boost»*.
*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
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