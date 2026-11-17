Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως υπάρχουν ακόμη κάποια εισιτήρια για τον αγώνα με τη Νόρτζελαντ, που προέκυεψαν από επιστροφές και ακυρώσεις.

Το sold out του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τη Νόρτζελαντ (26/11-22:00) θα χρειαστεί να περιμένει τελικά για κάποιες ώρες ακόμα, αφού έγιναν κάποιες επιστροφές και κάποιες ακυρώσεις με αποτέλεσμα να γίνουν κάποια εισιτήρια ξανά διαθέσιμα.

Αυτά είναι περίπου 50 από τα συνολικά 1.860 που είχαν εξασφαλίσει οι «πράσινοι» για το παιχνίδι τους αυτό για την 4η αγωνιστική του Conference League κι έχουν γίνει ήδη διαθέσιμα, αν και αναμένεται μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης (18/11) να έχουν εξαντληθεί.

Υπενθυμίζουμε πως ανάλογη κατάληξη υπήρξε και με τα 3,3 χιλ. εισιτήρια που έλαβε το «τριφύλλι» για τον αγώνα της 5ης αγωνιστικής της διοργάνωσης, που θα δώσει στο Φράιμπουργκ κόντρα στην τοπική ομάδα, που έκαναν... φτερά μέσα σε λίγα λεπτά ελεύθερης διάθεσης.