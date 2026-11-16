Οι αγώνες του Σαββάτου στο NCAA είχαν αρκετό ενδιαφέρον και έντονη ελληνική... απόχρωση. Τα πεπραγμένα των Ελλήνων.

Η αγωνιστική δράση του Σαββάτου στο NCAA είχε έντονο ελληνικό ενδιαφέρον! Ο Παναγιώτης Παγώνης ήταν ο κορυφαίος στη νίκη του Ντρέξελ εις βάρος του Μέιν με 66-64, καταγράφοντας 14 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα σε περίπου 27 λεπτά συμμετοχής.

David Simonovic for 3 ! Avec une victoire à la clé pour Drexel sur Maine, 66-64. En 30 minutes, le pivot des Dragons compile 10 points, 6 rebonds et un 2/4 à 3pts dans un rôle de stretch 5. @DrexelMBB November 14, 2026

Στον ελληνικό «εμφύλιο» Αμπόσι - Ασημακόπουλου στην αναμέτρηση ανάμεσα στο UC Davis και το Σακραμέντο, ο πρώτος μέτρησε 4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και ένα κλέψιμο σε περίπου 22 λεπτά συμμετοχή και ο δεύτερος είχε επίσης 4 πόντους, 3 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και 2 μπλοκ σε περίπου 8 λεπτά που πάτησε στο παρκέ. Το UC Davis επικράτησε εύκολα με 75-56.

Hornets lose to UC Davis, 75-56 • Wilson 12 pts, 3 reb, 4 stl • Williams 9 pts, 4 reb, 3 stl • Hunt 6 pts • Hughes II 5 pts, 2 ast • Ciani 5 pts, 5 reb • Glover 5 pts, 4 reb • Asimakopoulos 4 pts, 3 reb • Madi 3 pts, 4 reb • Grady 3 pts, 3 reb https://t.co/QnJy6bBztE November 15, 2026

Τέλος, το North Carolina A&T συνέτριψε με 104-76 το Τσέινι. Ο Βασίλης Πουρλίδας είχε 5 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 13,5 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Στράτος Καλλιοντζής ήταν άποντος αλλά η προσφορά του ήταν πληθωρική σε άλλους τομείς, καθώς μάζεψε 8 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ και έκλεψε μια φορά την μπάλα σε περίπου 19 λεπτά συμμετοχής, για τους νικητές.