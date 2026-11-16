Λιοτόπουλος: Θετικός στο 4/4 του Σεντ Τζονς (vid)
Το Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο συνεχίζει ακάθεκτο την πορεία του στο NCAA! Η ομάδα του εμβληματικού κόουτς επιβλήθηκε με 79-62 του Σίρακιουζ και συνέχισε στον δρόμο των επιτυχιών. Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος ήταν θετικός για την ομάδα του, συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις.
Συγκεκριμένα, σε 12 λεπτά συμμετοχής κατέγραψε 7 πόντους (5/6 βολές, 1/1 δίποντο, 0/2 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος. Ο Φώτης Κωνσταντινίδης δεν αγωνίστηκε.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τούντε Γεσούφου από το Μπενίν με 19 πόντους και 14 ριμπάουντ.
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