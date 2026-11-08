Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος ήταν ανάμεσα στους παίκτες του St. John's που ξεχώρισαν στην εύκολη επικράτηση απέναντι στο Iona.

Ο Ρικ Πιτίνο δεν... χαρίστηκε στην πρώην ομάδα του καθώς το St. John's έκανε «σκόνη κα θρύψαλα» το Iona με σκορ 65-104 στο «Madison Square Garden».

Ανάμεσα στους παίκτες; που διακρίθηκαν έχοντας πάρει χρόνο συμμετοχής ήταν και ο Λευτέρης Λιοτόπουλος, ο οποίος βρέθηκε στο θρυλικό παρκέ για 17 λεπτά.

Σε αυτό το διάστημα μέτρησε 10 πόντους έχοντας 0/1 δίποντο, 2/3 τρίποντα, 4/5 βολές και 3 ριμπάουντ. Σε αυτό το παιχνίδι αγωνίστηκε για 2 λεπτά και ο Φώτης Κωνσταντινίδης.

Αυτή ήταν και η δεύτερη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια (2-0) του φετινού NCAA για την ομάδα του St. John's.