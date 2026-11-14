Ο ιστορικός διασυρμός της Ελλάδας από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ έχει γίνει πρώτο θέμα στα ξένα ΜΜΕ, τα οποία μιλάνε με σκληρά λόγια για την ήττα της χώρας μας με 7-0.

Η Ελλάδα δυστυχώς δεν τα κατάφερε χθες (13/11) κόντρα στην Ολλανδία, παρουσίασε μία αρκετά κακή εικόνα και για αυτό και ηττήθηκε με 7-0, σε μία βραδιά που εξελίχθηκε από νωρίς σε εφιάλτη για τη χώρα μας.

Η «Γαλανόλευκη» βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ με 3-0 και φάνηκε ότι αυτό την επηρέασε αρκετά, καθώς δεν μπόρεσε να ανακάμψει, γνωρίζοντας μία από τις πιο βαριές ήττες της ιστορίας της.

Από την πλευρά τους τα ξένα ΜΜΕ, όπως ήταν λογικό, στάθηκαν περισσότερο στην ήττα της χώρας μας, αποθεώνοντας ωστόσο τους «Ορανιέ», σχολιάζοντας με καυστικό και επικριτικό ύφος την εμφάνιση του συνόλου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Για παράδειγμα το γαλλικό «Eurosport», χρησιμοποίησε τη λέξη «ταπείνωση» στον τίτλο του, τονίζοντας πως: «Όσο για τους Έλληνες, οι οποίοι πλέον ισοβαθμούν με τη Γερμανία (8 βαθμοί), θα προσπαθήσουν να κερδίσουν εντός έδρας τη Σερβία, ελπίζοντας σε ένα λάθος της Μάνσαφτ. Αλλά ποια θα είναι η διάθεση των παικτών του προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς 72 ώρες μετά από αυτή τη συντριβή, μια από τις χειρότερες ήττες στην ιστορία τους;».

Η «Mundo Deportivo» της Ισπανίας, όπως ήταν αναμενόμενο, επικεντρώθηκε κυρίως στον προπονητή των γηπεδούχων, Τσάβι και στην εντυπωσιακή εμφάνιση της εθνικής Ολλανδίας υπό τις οδηγίες του, κάνοντας λόγο για σαρωτική επικράτηση των «Οράνιε». Ωστόσο στάθηκε στην εμφάνιση του Τζολάκη, λέγοντας πως απέτρεψε μία μεγαλύτερη συντριβή για την ομάδα μας.

«Ο Τζολάκης απέτρεψε μια ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή για την ελληνική ομάδα, κάνοντας μια άστοχη απόκρουση από το Σάμερβιλ, σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη για πολύ καιρό στην Ολλανδία».

Τα ολλανδικά μέσα, «De Telegraaf» και το «NOS Sport» στάθηκαν στη σαρωτική εμφάνιση των «Οράνιε», ενώ η «AD Sportwereld» παρουσίασε τη βραδιά στην «Johan Cruyf ArenA» ως μία μεγάλη... γιορτή για το ποδόσφαιρο της χώρας, απέναντι σε μία Ελλάδα που δεν έβγαλε ίχνος αντίστασης.

«Για τους Έλληνες, οι οποίοι είχαν αφήσει στην πραγματικότητα καλή εντύπωση στους πρόσφατους αγώνες, ήταν μια ιστορική συντριβή. Ήταν η μεγαλύτερη ήττα από το 1938 (όταν έχασαν με 11-1 από την Ουγγαρία). Λέει επίσης κάτι για το υψηλό επίπεδο της ολλανδικής ομάδας σήμερα», σημειώνουν οι Ολλανδοί.

Η σερβική «Mozzart Sport», δεν χαρίστηκε ούτε στην Εθνική Ελλάδας ούτε στον συμπατριώτη τους, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στον οποίο άσκησαν δριμεία κριτική, κυρίως για το γεγονός πως δεν έκανε καμία αλλαγή στο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι η εθνική βρισκόταν πίσω στο σκορ με 5-0.

«Η πιο ταλαντούχα γενιά θα μείνει στην ιστορία για τη μεγαλύτερη ντροπή», ανέφερε η εφημερίδα στον πρόλογο της.

Τέλος η γερμανική «Die Welt» αποθέωσε τους «Ορανιέ», σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως: «Οι Ολλανδοί διέλυσαν τους εντελώς ανήμπορους Έλληνες».