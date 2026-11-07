Νεοκλής Αβδάλας και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ βοήθησαν το North Carolina να επικρατήσει άνετα του Wofford.

Οι Έλληνες παίκτες συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη τους στο NCAA και τη φετινή σεζόν. Στο φημισμένο North Carolina βρίσκονται φέτος δύο Ελληνόπουλα, ο Νεοκλής Αβδάλας και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Η ομάδα του Μάικ Μαλόουν ήταν σαρωτική και επικράτησε με 109-70 του Wofford. Ο Σαμοντούροβ είχε 13 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ, 4/5 σουτ και 1/1 τρίποντα σε 18 λεπτά ερχόμενος από τον πάγκο. Πολύ μεστή εμφάνιση από τον Έλληνα ψηλό που προσαρμόζεται σιγά-σιγά και δίνει λύσεις στη ρακέτα.

Ο Αβδάλας, γνωστός και ως «Neo», είχε 8 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4/9 σουτ σε 20 λεπτά. Ξεκίνησε βασικός και ήταν τρίτος σε λεπτά συμμετοχής στους Tar Heels που έχουν υψηλές βλέψεις για φέτος. Ο ταλαντούχος περιφερειακός για άλλο ένα ματς έδωσε βοήθειες σε πολλές κατηγορίες και ωριμάζει συνεχώς το παιχνίδι του, με τον Μαλόουν να τον εμπιστεύεται και να το δείχνει.

Ο Χιτικούδης και ο Σούλης

Tο Xavier του Χιτικούδη είχε εύκολο έργο και νίκησε με 76-53 το Εastern Michigan. O Έλληνας φόργουορντ έμεινε 20 λεπτά στο παρκέ και τελείωσε το ματς με 9 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 4/4 σουτ και 1/2 βολές. Ήρθε από τον πάγκο και βοήθησε πολύ.

Ματς είχε και ο Ράιαν Σούλης που τη φετινή σεζόν αγωνίζεται στο Northwestern. Οι Wildcats επικράτησαν με 78-65 του Stony Brook και ο Σούλης είχε 8 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3/4 σουτ και 2/2 βολές. Έμεινε στο παρκέ για 21 λεπτά και δεν ξεκίνησε βασικός, αλλά ήταν από τους κορυφαίους που ήρθαν από τον πάγκο.