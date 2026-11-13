Η Τζέσικα Πεγκούλα «σβήνοντας» match point, νίκησε τη Λίντα Νόσκοβα με 2-1 σετ και την ακολούθησε στα ημιτελικά των WTA Finals, με χαμένη την Κόκο Γκοφ.

H Τζέσικα Πεγκούλα είναι η παίκτρια που εξασφάλισε το δεύτερο εισιτήριο πρόκρισης από τον 1ο Όμιλο στα ημιτελικά των WTA Finals, που συνεχίζονται στο Indian Wells στην Καλιφόρνια.

Η Αμερικανίδα βρέθηκε μια ανάσα μακριά από τον αποκλεισμό, όμως έσωσε ένα match point στη νίκη της επί της Λίντα Νόσκοβα με 7-6(2), 4-6, 7-5, στον αγώνα που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα στον όμιλο.

Εκτός συνέχειας έμεινε η Κόκο Γκοφ, η οποία νωρίτερα είχε νικήσει τη Μάρτα Κότσιουκ με 6-4, 7-5 και περίμενε το στραβοπάτημα της Πεγκούλα, προκειμένου να πάρει αυτή την πρόκριση.

Στο τέλος υπήρξε τριπλή ισοβαθμία στις 2 νίκες-μία ήττα, με τη Νόσκοβα να παίρνει την 1η θέση (5-2 κερδισμένα-χαμένα σετ), την Πεγκούλα τη 2η (5-3) και την Γκοφ να μένει στην 3η θέση (4-3).

Κόντρα Σαμπαλένκα με Σβιτόλινα για την πρόκριση

Η πρώτη φάση των WTA Finals θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή (13/11) με την 3η αγωνιστική του Β' Ομίλου και το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Αρίνα Σαμπαλένκα και την Ελίνα Σβιτόλινα.

Η νικήτρια θα περάσει στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λίντα Νόσκοβα. Η Μίρα Αντρέεβα έχοντας νικήσει τις Σαμπαλένκα και Σβιτόλινα, χωρίς να χάσει σετ, έχει ήδη εξασφαλίσει την 1η θέση στον όμιλο και θα αντιμετωπίσει την Καρολίνα Μούχοβα, σε μια πρόβα του ημιτελικού με την Τζέσικα Πεγκούλα.

