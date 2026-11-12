Δείτε τα πεπραγμένα των Ελλήνων παικτών στο NCAA.

Αρκετοί Έλληνες παίκτες βρίσκονται στο NCAA και προσπαθούν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Μάχες έδωσαν και τα ξημερώματα της Πέμπτης στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Το Gazzetta καταγράφει τα πεπραγμένα τους.

Καλό ματς ο Λιοτόπουλος, double double ο Αμπόσι

L3FTY TRIPL3 https://t.co/pQuTPl2VIy November 12, 2026

To St.Johns επικράτησε εύκολα με 90-59 του Colgate και ο Λευτέρης Λιοτόπουλος πάτησε παρκέ 14 λεπτά. Ο Έλληνας περιφερειακός είχε 13 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3/4 τρίποντα και 2/2 βολές. Είχε 4/6 σουτ στη νίκη της ομάδας του.

To UC Davis επικράτησε με 81-69 του Incarnate και ο Αμπόσι έπαιξε στην αναμέτρηση. Ο Έλληνας φόργουορντ είχε 12 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 4/9 σουτ, 2/3 τρίποντα, 2/3 βολές. Έμεινε για 21 λεπτά στο ματς, ερχόμενος από τον πάγκο.

Οι Έλληνες του North Carolina AT&T

Το North Carolina AT&T ηττήθηκε με 72-67 από το Εast Carolina και στην αναμέτρηση αγωνίστηκαν δύο Έλληνες. Ο Στράτος Καλλιοντζής σε έξι λεπτά είχε 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος και 0/1 σουτ.

Ο Βασίλης Πουρλίδας έπαιξε 18 λεπτά και είχε 5 πόντους με 1/3 σουτ και 2/3 βολές, 2 ριμπάουντ 1 ασίστ, 4 λάθη, 2 κλέψίματα και 1 μπλοκ. Και οι δύο Έλληνες ήρθαν από τον πάγκο στο ματς.

Παγώνης και Ξανθόπουλος

Ο Παναγιώτης Παγώνης έμεινε στο παρκέ για 31 λεπτά στην ήττα του Drexel από το American University με 66-64. Είχε 13 πόντους, 4/5 σουτ, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ αλλά και 4 ασίστ σε μια καλή εμφάνιση.

O Γιάννος Ξανθόπουλος αγωνίστηκε 14 λεπτά στη νίκη με 114-55 του New Hampshire κόντρα στο Thoma College. Μέτρησε 6 πόντους, 2/3 σουτ, 1/1 τρίποντο και 1/1 βολή, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 λάθη.