Η πρόεδρος της Ρίο Άβε παραχώρησε συνέντευξη στην «A Bola» κι εξήγησε το πώς «ζύγισαν» την πρόταση του Ολυμπιακού με τον οποίο τελικά συμφώνησαν για τον Αντρέ Λουίς.

Η πρόεδρος της Ρίο Άβε, Αλεξαντρίνα Κρουζ, μίλησε στην «A Bola» κι αποκάλυψε το παρασκήνιο γύρω από τη μεταγραφή του Αντρέ Λουίς στον Ολυμπιακό, αλλά και τους λόγους που ο Βραζιλιάνος δεν δόθηκε στην Μπενφίκα.

Απαντώντας στο αν ο παίκτης θα μπορούσε να παραχωρηθεί αλλού με μεγαλύτερα οικονομικά ανταλλάγματα τον περαμσένο Ιανουάριο, η Κρουζ εξήγησε ότι η αξιολόγηση μιας μεταγραφής δεν γίνεται μόνο βάσει των αρχικών ποσών που πέφτουν στο τραπέζι, αλλά ενός πολύπλοκου πλαισίου που περιλαμβάνει ρήτρες κι άλλους πρόσθετους όρους.

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα με τους Αετούς, αλλά οι όροι που συμφωνήθηκαν με τους Πειραιώτες συνέθεσαν στο σύνολό τους την καλύτερη και πιο συμφέρουσα πρόταση για όλες τις πλευρές.

«Είναι σχετικά εύκολο να μιλάς για όσα δεν γνωρίζεις. Μια συμφωνία περιλαμβάνει τρεις πλευρές. Τον σύλλογο που πουλάει, τον σύλλογο που αγοράζει και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Δεν ανταποκρίνονται όλα όσα δημοσιεύονται στην πραγματικότητα των γεγονότων, ούτε είναι πάντα αληθινά όλα όσα λέγονται. Ο Αντρέ Λουίς είναι ένας ποδοσφαιριστής μεγάλης αξίας, ο οποίος αποκτήθηκε κατά την εποχή της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας (SAD). Αυτή η κριτική φανερώνει άγνοια για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η μεταγραφική αγορά. Μια συμφωνία δεν αξιολογείται μόνο βάσει των χρηματικών ποσών που περιλαμβάνει, αλλά και βάσει ενός σύνθετου συνόλου ρητρών, οι οποίες μπορούν να ξεπερνούν κατά πολύ την αρχική προσφορά», είπε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή της στο πορτογαλικό Μέσο.

