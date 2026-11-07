Ο 17χρονος Νίκολα Κουστουρίτσα εντυπωσίασε με 26 πόντους σε ένα ημίχρονο χωρίς άστοχο σουτ στο NCAA, κάνοντας τη Σερβία να παραμιλά και θυμίζοντας τον Τόνι Κούκοτς.

Στα 17 του χρόνια, ο Νίκολα Κουστουρίτσα έκανε την Αμερική να... παραμιλά, με μια απίθανη εμφάνιση στο NCAA. Ο νεαρός Σέρβος έβαλε 26 πόντους σε ένα ημίχρονο χωρίς να αστοχήσει ούτε μία φορά, ενώ το αγωνιστικό του προφίλ έχει ήδη προκαλέσει συγκρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον θρυλικό Τόνι Κούκοτς.

Ο 17χρονος άσος φρόντισε να συστηθεί με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο στο αμερικανικό κοινό, πραγματοποιώντας μια εμφάνιση που δύσκολα περνά απαρατήρητη, στη νίκη του UCLA με 114-63 απέναντι στο Νορθ Φλόριντα. Οι Μπρούινς πανηγύρισαν τη δεύτερη νίκη τους στη σεζόν, αλλά τα φώτα έπεσαν δικαιολογημένα πάνω στον νεαρό Σέρβο και πώς να γίνει διαφορετικά, όταν σε μόλις 16 λεπτά συμμετοχής στο πρώτο ημίχρονο είχε προλάβει να πετύχει 26 πόντους, χωρίς να χάσει ούτε ένα σουτ εντός παιδιάς; Ο Κουστουρίτσα μέτρησε 9/9 σουτ, με 4/4 τρίποντα, ενώ δεν αστόχησε ούτε στις τέσσερις βολές που εκτέλεσε.

Nikola Kusturica's first half was the stuff of legends 🔥 PTS: 26 FG: 9-9 3PT: 4-4 FT: 4-4 REB: 5 AST: 3 STL: 1 BLK: 2 Watch the second half on BTN https://t.co/1Xa4nFJCYp November 7, 2026

Η εξέδρα αντιλήφθηκε γρήγορα πως παρακολουθούσε κάτι ξεχωριστό, με τους φιλάθλους να φωνάζουν «MVP, MVP» πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. Στο τέλος της βραδιάς, ο απολογισμός του ήταν 29 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 τάπες και 1 κλέψιμο σε μόλις 23 λεπτά στο παρκέ.

Το εντυπωσιακό σκοράρισμα είναι μόνο ένα κομμάτι της ιστορίας του Κουστουρίτσα. Ο νεαρός Σέρβος έχει ένα πολυδιάστατο αγωνιστικό προφίλ που εξηγεί γιατί το όνομά του έχει συνδεθεί με εκείνο του Τόνι Κούκοτς. Η σύγκριση δεν αφορά απλώς το ύψος ή την καταγωγή του, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι.

Όπως ο θρυλικός Κροάτης, έτσι και ο Κουστουρίτσα δεν περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο ρόλο. Αυτό το μείγμα δημιουργίας, χειρισμού και εκτελεστικής ικανότητας ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά που έκαναν τον Κούκοτς να ξεχωρίζει στην ευρωπαϊκή σκηνή και αργότερα στο NBA. Προφανώς, ο Κουστουρίτσα έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά του για να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, όμως το γεγονός ότι ήδη γίνεται αυτή η συζήτηση δείχνει πόσο ψηλά βρίσκεται ο πήχης των προσδοκιών γύρω από το όνομά του.

Η εμφάνισή του δεν εντυπωσίασε μόνο την εξέδρα, αλλά και τον προπονητή του στο UCLA, Μικ Κρόνιν. «Είναι σπουδαίος παίκτης. Όχι καλός, σπουδαίος! Κάνει τα πάντα στο γήπεδο. Αυτό που θα ήθελα να ξεχωρίσω είναι ότι, παρά το γεγονός πως η μπάλα πέρασε τόσο πολύ από τα χέρια του, δεν έκανε ούτε ένα λάθος. Για έναν πρωτοεμφανιζόμενο παίκτη, αυτό είναι σχεδόν αδιανόητο. Είναι απλώς πολύ πιο ώριμος από όσο δείχνει η ηλικία του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΥΓ.: Όχι, ο μπασκετμπολίστας Νίκολα Κουστουρίτσα δεν έχει συγγένεια με τον διάσημο Σέρβο σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα. Ο Εμίρ Κουστουρίτσα έχει έναν γιο, τον Στριμπόρ, ο οποίος είναι ηθοποιός και μουσικός και δεν σχετίζεται με τον αθλητισμό, ενώ έχει κληθεί πολλές φορές να απαντήσει για το αν ο παίκτης του NCAA είναι παιδί του!