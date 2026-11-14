Ο Μπαμ Αντεμπάγιο μετά τη νίκη των Χιτ επί των Καβαλίερς αναφέρθηκε στις δηλώσεις του για τη συνύπαρξή του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ.

Αντετοκούνμπο και Αντεμπάγιο είναι από τα καλύτερα δίδυμα τη φετινή σεζόν στο NBA και ήταν αυτοί που... οδήγησαν τους Χιτ στη νίκη επί των Καβαλίερς.

Ο Γιάννης είχε 37 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Αμερικανός τελείωσε τον αγώνα με 37 πόντους, 14 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Αντεμπάγιο στις δηλώσεις του μίλησε για τη συνύπαρξή του με τον «Greek Frek» στο παρκέ, τονίζοντας: «Εγώ κι εκείνος πρέπει απλώς να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω σε αυτό που έχουμε πετύχει, να προσθέτουμε νίκες τη μία μετά την άλλη και όλα θα πάνε καλά».