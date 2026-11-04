Παγώνης: Τι έκανε στην ήττα του Drexel κόντρα στο ισχυρό Virginia
Πολύ δύσκολη ήταν η αποστολή του Drexel και του Παναγιώτη Παγώνη στο NCAA στην αναμέτρηση με το Virginia, ένα από τα κορυφαία κολεγιακά προγράμματα των τελευταίων ετών.
Οι Dragons ηττήθηκαν με το βαρύ 89-60 στο πρώτο του ματς στο φετινό NCAA. Ο Παγώνης πήρε τον περισσότερο χρόνο συμμεχοχής σε σχέση με όλους τους συμπαίκτες του που ήρθαν από τον πάγκο. Έμεινε στο παρκέ για 28 λεπτά.
Τελείωσε την αναμέτρηση ο Έλληνας φόργουορντ με 5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 4 φάουλ, 2/6 σουτ και 1/3 τρίπποντα. Ο προπονητής του έδειξε πως τον εμπιστεύευται, αφήνοντας τον στο γήπεδο για περίπου 30 λεπτά.
Φέτος άλλαξε κολέγιο, αφού πριν ήταν στο LSU New Orleans, στους Privateers.
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