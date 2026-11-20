Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ νικώντας και τον Αρτουρ Φις με 2-0 σετ, έκλεισε με το απόλυτο τη φάση των ομίλων στα ΑTP Finals, μια επιτυχία που έφερε τον Μπεν Σέλτον στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ολοκλήρωσε με το απόλυτο την παρουσία του στο «John McEnroe Group» στα ATP Finals του Τορίνο, καθώς νικώντας και τον Άρτουρ Φις με 6-4, 7-6(6) πέτυχε το τρία στα τρία και χωρίς να έχει παραχωρήσει σετ.

Παράλληλα, με τη νίκη του ο Ζβέρεφ, πήρε μαζί του στα ημιτελικά και τον Μπεν Σέλτον, που προκρίθηκε από τη 2η θέση του ομίλου.

Ο Σέλτον, έχοντας νικήσει νωρίτερα τον Ράφα Χόδαρ με 2-0 σετ, περίμενε το αποτέλεσμα του παιχνιδιού που έριξε την αυλαία στον όμιλο.

Ο Φις για να έπαιρνε την πρόκριση, αντί του Σέλτον, χρειαζόταν νίκη με 2-0 σετ απέναντι στον Ζβέρεφ, όταν όμως ο Γερμανός κατέκτησε το 1ο, όλα είχαν κριθεί.

Ο Ζβέρεφ στα ημιτελικά του Σαββάτου (21/11) θα παίξει με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ με τον Φράνσις Τιάφο, που θα γίνει το βράδυ της Παρασκευής (20/11, 21:30).

Ο Κάρλος Αλκαράθ στα ημιτελικά θα παίξει με τον Μπεν Σέλτον. Ο Ισπανός το μεσημέρι της Παρασκευής (20/11, 15:30) θα αντιμετωπίσει τον Φλάβιο Κομπόλι, σε ένα παιχνίδι όπου το ενδιαφέρον εστιάζεται στην κατάσταση της υγείας του.