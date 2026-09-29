Αβδάλας και Σάμοντούροβ πανέτοιμοι για North Carolina: Η Θεσσαλονίκη, η Καλαμάτα, το μπουζούκι και η Ελλάδα

Νεοκλής Αβδάλας και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ μίλησαν για τη σεζόν που έρχεται στο North Carolina και η κουβέντα είχε και Ελλάδα.

Το Νorth Carolina είναι ένα από τα πιο πετυχημένα κολέγια στην ιστορία του NCAA και σίγουρα ένα από τα πιο διάσημα πανεπιστημιακά προγράμματα στις ΗΠΑ. Από φέτος στους Tar Heels θα μαγεύουν δύο Έλληνες. Δύο σπουδαία prospects. Ο λόγος για τους Νεοκλή Αβδάλα και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ που μίλησε για τη σεζόν που έρχεται, έδειξαν τη χαρά του που θα παίζουν στη North Carolina, ενώ η κουβέντα πήγε και στην Ελλάδα.

«O Σάμο είναι ένας ψηλός με πολλές ικανότητες. Καλός σουτέρ και πολύ έξυπνος. Είναι πολύ ανταγωνιστικός. Δεν το έχουμε δει ακόμα εδω, αλλά θα το δείτε στο παρκέ. Ήμασταν συμπαίκτες. Εγώ είμαι από Καλαμάτα. Ο Άλεξ είναι από Θεσσαλονίκη. Η Καλαμάτα είναι καλύτερη. Η Ελλάδα είναι όμορφη, έχει τη θάλασσα, διασκεδάζουμε με τους φίλους μας. Αυτό που προσπαθώ να πω στον Σάμο είναι ότι εδώ κάνουμε τη δουλειά μας. Να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Θα δώσουμε τα πάντα για το Νοrth Carolina. Είμαι ένας παίκτης που πρώτα θα πασάρω τη μπάλα και θα κάνω καλύτερους τους συμπαίκτες μου. Να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Περνάω πολύ ωραία, με έχουν αποδεχθεί με αγάπη. Πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Μου λείπει η Ελλάδα και σας αγαπάω όλους», ανέφερε ο Αβδάλας.

Από την πλευρά του ο Σαμοντούροβ τόνισε: «Ο Νίο έχει πολύ καλό vision στο παρκέ. Δημιουργεί, σκοράρει και ξέρει καλά το παιχνίδι. Eίναι η πρώτη σεζόν μακριά από την Ελλάδα και είναι δύσκολο για μένα, αλλά ο Νίο με βοηθάει. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το κάθε ματς. Θα βάλω τα δυνατά μου σε επίθεση και άμυνα. Θα βουτάω για κάθε μπαλα στο παρκέ. Περνάμε πολύ ωραία εδώ πέρα. Με έχουν βοηθήσει πολύ οι συμπαίκτες μου να προσαρμοστώ γρήγορα».

Οι δυο τους έκαναν τη μετάφραση στο good shot και good defense στα ελληνικά, μίλησαν στα ελληνικά, ενώ προς το τέλος του video έπαιζε μουσική υπόκρουση μπουζούκι.