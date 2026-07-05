Ο πρώην παίκτης του NCAA, Κερ Κριίστα συνελήφθη από το FBI, καθώς θεωρείται ύποπτος για την εμπλοκή του σε σκάνδαλο εκατομμύριων δολαρίων.

Σάλος έχει προκληθεί στην Αμερική με τη σύλληψη πρώην παίκτη του NCAA, Κερ Κριίστα, αφού θεωρείται ύποπτος για την εμπλοκή του σε σκάνδαλο εκατομμυρίων δολαρίων.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα μέσα από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, ο Εσθονός συνελήφθη την προηγούμενη Παρασκευή και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστή στη Δυτική Βιρτζίνια.

Ο Κριίστα κατηγορείται για συμμετοχή σε σχέδιο απάτης κατά τη θητεία του στο πανεπιστήμιο του Γουεστ Βιρτζίνια τη σεζόν 2023-24. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως ο 25χρονος ήταν να συμμετάσχει σε τουρνουά με την ομάδα απόφοιτων του Κεντάκι, Λα Φαμίλια, όμως αποσύρθηκε μετά τη σύλληψή του.

Προς το παρών δεν υπάρχουν παραπάνω πληροφορίες για την υπόθεσή του, ενώ αναμένεται να υπάρξουν άμεσες εξελίξεις στο ζήτημα.