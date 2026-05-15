Ο Ράιαν Σούλης αφήνει το Κολούνμπια και μετακομίζει στο Northwestern

Ο Ράιαν Σούλης συνεχίζει στις ΗΠΑ, με τον διεθνή φόργουορντ / σέντερ να μετακομίζει σε άλλη ομάδα.

Συγκεκριμένα ο Ράιαν Σούλης άφησε το Κολούμπια, με τον Έλληνα ψηλό να δίνει τα χέρια με το Northwestern.

Μετά από μια σεζόν όπου μέτρησε 5.8 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ, ο Ράιαν Σούλης επέλεξε να μετακομίσει σε ένα νέο περιβάλλον. Μάλιστα, στα 20 λεπτά που περνούσε κατά μέσο όρο στις ΗΠΑ, σημειώσε το πέμπτο καλύτερο ποσοστό στα μπλοκ στην Ivy League και κατατάχθηκε στην κορυφή των δέκα πρώτων στο ποσοστό των αμυντικών ριμπάουντ.

Ο Ράιαν Σούλης, λοιπόν, επέλεξε το Northwestern, το οποίο θα αποτελέσει την τρίτη ομάδα του στις ΗΠΑ μετά το Κολούμπια και το Ρίτσμοντ.