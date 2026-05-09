Σπάρταλης: «Θα παραμείνω και τη νέα χρονιά στο ίδιο κολλέγιο»

Σε μία εφ'όλης της ύλης συνέντευξη προχώρησε ο Στέφανος Σπάρταλης στο WEB Radio της ΕΟΚ και μίλησε για την απόφασή του να παίξει μπάσκετ στην Αμερική και συγκεκριμένα στο NCAA.

Τοποθετήθηκε για την Elite League, το μέλλον στην Εθνική ανδρών, καθώς αποκάλυψε και πού θα συνεχίσει την καριέρα του την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Για την απόφασή του να πάει στις ΗΠΑ και να αγωνιστεί στο NCAA: «Μετά τα εφηβικά έμεινα μια χρονιά στην Ελλάδα, που έκανα και το συμβόλαιό μου με τον Ολυμπιακό και έπαιζα και με διπλό δελτίο στην Elite League. Νομίζω έκανα καλά και με βοήθησε να αναπτυχθώ αυτή η απόφαση. Από ‘κει και πέρα, έπρεπε να πάρω και μια ακόμη απόφαση για το μέλλον μου και θεώρησα πως οι ΗΠΑ ήταν η καλύτερη επιλογή».

Για τη φετινή παρθενική του εμπειρία στο NCAA: «Είχα μια αρκετά καλή σεζόν και αρκετά λεπτά συμμετοχής. Αυτό με βοήθησε αρκετά να πάρω εμπειρίες και να βελτιωθώ ατομικά. Το μπάσκετ στις ΗΠΑ είναι διαφορετικό απ’ αυτό που έχουμε συνηθίσει στην Ευρώπη.

Είναι περισσότερο αθλητικότητα παρά τακτική. Και ο ρυθμός του παιχνιδιού διαφέρει. Στην ηλικία 20-24, που υπάρχει ένα κενό στην Ευρώπη σε αυτές τις ηλικίες και δεν παίζουν τόσο πολύ, οι ΗΠΑ είναι μια ευκαιρία να εξελιχθείς».

Για την προσαρμογή του στις ΗΠΑ: «Δε θα έλεγα ότι είχα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην προσαρμογή. Εξαρτάται και από τον άνθρωπο το θέμα αυτό. Εγώ είμαι ένα παιδί από τη Χίο, που έχω φύγει σχετικά μικρός από το σπίτι και τους γονείς μου για να έρθω να ζήσω στην Αθήνα μόνος μου. Οπότε για ‘μένα αυτή η μετάβαση δεν ήταν τεράστιο πρόβλημα».

Για το πρόγραμμα που ακολουθούσε στις ΗΠΑ: «Είχαμε δύο παιχνίδια τη βδομάδα, μέσα στην μέρα είχαμε πάντα το σχολείο που ξεκινούσε γύρω στις 8:30 και τελείωνε γύρω στις 14:30. Πολλές φορές πριν τα πρωινά μαθήματα μπορεί να τύχαινε να έχουμε κάποια ατομική. Μετά το μάθημα, είχαμε κατευθείαν ομαδική προπόνηση. Τέλος, το βράδυ είχαμε να κάνουμε και μερικά σουτ στο δικό μου το κολλέγιο, αλλά αυτό είναι θέμα προπονητή».

Για το που θεωρεί πώς τον βοήθησε μπασκετικά η Αμερική: «Θεωρώ ότι έχω δουλέψει πολύ σε κομμάτια που ίσως ήταν πιο αδύναμα σ’ εμένα, όπως το σουτ μου και η αθλητικότητά μου. Γενικά θεωρώ με βοήθησαν πάρα πολύ οι εμπειρίες εδώ. Ότι δεν έχεις τόσο πίεση από τους προπονητές ή απο τους φιλάθλους σε βοηθάει να εξελιχθείς χωρίς άγχος. Φυσικά και θες να τα κερδίσεις όλα τα ματς, αλλά δεν υπάρχει το “πρέπει” που υπάρχει στην Ευρώπη ίσως».

Για τον στόχο του Μόνμαουθ: «Οι στόχοι της ομάδας ήταν να φτάσουμε όσο υψηλότερα γινόταν. Δεν είχαμε το υψηλότερο μπάτζετ, υπήρχαν σίγουρα καλύτερες ομάδες. Καταφέραμε να φτάσουμε σε έναν τελικό, χωρίς, ωστόσο, να τον κερδίσουμε. Πιστεύω φτάσαμε πολύ κοντά σε αυτό που θέλαμε. Γενικότερα στην Αμερική προσπαθούν ν’ αναδείξουν περισσότερο τους παίκτες τους και είναι δευτερεύον το να κερδίσουν κάποιο τρόπαιο».

Για το τι θα κάνει την επόμενη σεζόν: «Θα παραμείνω και τη νέα χρονιά στο ίδιο κολλέγιο. Σίγουρα η πρώτη χρονιά ήταν πιο δοκιμαστική, σίγουρα θα ήθελα να έχω πολύ καλύτερα νούμερα. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα μου να ξανά φτάσει στον τελικό και να τον κατακτήσει. Τέλος, στο ακαδημαϊκό κομμάτι θα ήθελα να καταφέρω να έρθω πιο κοντά στο να πάρω το πτυχίο μου στην επικοινωνία».

Για το μέλλον και την Εθνική Ανδρών: «Ο στόχος του κάθε παιδιού είναι να παίξει στην Εθνική Ανδρών. Θεωρώ μέχρι τώρα πως η Αμερική μάς βοηθάει πάρα πολύ στο να εξελιχθούμε και να μη μένουμε σταθεροί. Θεωρώ ότι οι εμπειρίες από εκεί είναι η ευκαιρία να γυρίσουμε μετά και να μπορούμε να παίξουμε και να βοηθήσουμε όπου χρειαστεί».

Για το επίπεδο της Elite League και την παρουσία του στο Final-4 της Λευκάδας: «Έχει γίνει πολύ απαιτητική η Elite League, το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό. Καθώς πέρασε και ο Α.Σ. Παπάγου στο Final-4 και έχω αρκετούς φίλους εκεί, είπα να το συνδυάσω και να πάω να το δω. Όλες οι ομάδες έπαιξαν τρομερό μπασκετ και με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός πως το επίπεδο ανεβαίνει αρκετά».

Για το αν η Elite League βοηθάει τους νέους αθλητές: «Η Elite League είναι ένα πρωτάθλημα που μπορεί να βοηθήσει τους νεαρούς παίκτες, καθώς μπορεί να σου δώσει ευκαιρίες που στη GBL μπορεί να μην τις βρείς, καθώς το επίπεδο έχει διαφορά. Θεωρώ πως ένας νεαρός παίκτης θα έπρεπε να πάει με ένα διπλό δελτίο, ίσως, να αγωνιστεί εκεί και να πάρει εμπειρίες».