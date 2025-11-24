Ο Σπάρταλης αναδείχτηκε Rookie της Εβδομάδας στο NCAA
Ο Στέφανος Σπάρταλης, ο οποίος συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του με τον Μόνμαουθ, αναδείχθηκε κορυφαίος Rookie της Εβδομάδας από το Coastal Athletic Association (CAA), την κολεγιακή αθλητική ένωση στις ΗΠΑ, η οποία ανήκει στο NCAA Division I.
Ο Σπάρταλης μέτρησε κατά μέσο όρο 18 πόντους, με ποσοστό ευστοχίας 40,7% εντός πεδιάς και 14/14 στις βολές, μαζί με 4,5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.
Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν κομβικός στη νίκη του Μόνμαουθ απέναντι στο Ρόμπερτ Μόρις, σκοράροντας 18 πόντους, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων βολών που έδωσαν το προβάδισμα στην παράταση. Επίσης, είχε 18 πόντους και πέντε ριμπάουντ, ευστοχώντας 6/14 σουτ στην ήττα από τη Σίρακιους.
🏀 Men's #CAAHoops Rookie of the Week@MonmouthBBall's Stefanos Spartalis averaged 18.0 points per game on 40.7 percent from the floor and a perfect 14-of-14 from the line— CAA Basketball (@CAABasketball) November 24, 2025
📰 https://t.co/9OkT5mG1l0 pic.twitter.com/ZeSO3bby1c
