Το Νορθ Καρολάινα και το Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο αποτελούν δυο από τα κολέγια που θέλουν να εντάξουν στο δυναμικό τους το Νεοκλή Αβδάλα.

Ένα από τα hot ονόματα στην κολεγιακή αγορά του μπάσκετ είναι ο Νεοκλής Αβδάλας, ο οποίος μετά από μια σεζόν στο Βιρτζίνια Τεκ, βρίσκεται μπροστά σε μια απόφαση που αφορά τον επόμενο σταθμό (κολέγιο) της καριέρας του.

Ο 20χρονος διεθνής που έχει μπει στο transfer portal, αναζητώντας νέο κολέγιο, έχει ήδη σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μπει στο στόχαστρο του Νορθ Καρολάινα. Μάλιστα, ο πρώην προπονητής των Ντένβερ Νάγκετς Μάικ Μαλόουν θα καθοδηγήσει την επόμενη χρονιά το εν λόγω κολέγιο.

Πριν από λίγο καιρό έγινε λόγος και για το Κεντάκι, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν και το Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο έχει μπει στη «μάχη» της διεκδίκησης του.

Ο σπουδαίος Αμερικανός προπονητής πιέζει και αυτός από την πλευρά του για να αποσπάσει την καταφατική απάντηση του Νεοκλή Αβδάλα, ο οποίος σε κάθε περίπτωση σύντομα αναμένεται να καταλήξει στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Αυτό το διάστημα ο διεθνής άσος βρίσκεται στην Ελλάδα και σύντομα αναμένεται να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και θα αποφασίσει για το οποίο κολέγιο στο οποίο να αγωνιστεί, λαμβάνοντας υπόψην του όλες τις παραμέτρους που αφορούν τον ίδιο και τους στόχους του.