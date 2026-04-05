Το Κονέκτικατ έκανε ξανά το καθήκον του και «σφράγισε» την παρουσία του στον τελικό του NCAA, για τρίτη φορά μέσα στην τελευταία τετραετία, επικρατώντας του Ιλινόι με 71-62.

Από την άλλη πλευρά, το Ιλινόι δεν βρήκε ποτέ πραγματικό ρυθμό στην επίθεση, επιμένοντας σε βεβιασμένες επιλογές από την περιφέρεια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Αντρέι Στογιάκοβιτς ήταν από τους λίγους που προσπάθησαν να κρατήσουν την ομάδα του «μέσα» στο παιχνίδι. Με ενέργεια και παρουσία κοντά στο καλάθι, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 9 πόντους και 8 ριμπάουντ, δίνοντας μάχες και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Παρότι το δεύτερο ημίχρονο είχε πιο ισορροπημένη εικόνα, με το Ιλινόι να δείχνει σημάδια αντίδρασης, το Κονέκτικατ διαχειρίστηκε το προβάδισμά του χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά. Έτσι, οι «Χάσκις» κράτησαν τον έλεγχο μέχρι το φινάλε και πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, όπου θα αντιμετωπίσουν το Μίσιγκαν.