NCAA: Το UConn με αδιανόητο buzzer beater τρίποντο υπέταξε το Duke και ο Στογιάκοβιτς... περιμένει
Πράματα και θάματα έγιναν στην αναμέτρηση του UConn με το Duke για τη March Madness. Oι Huskies πήραν μια επική πρόκριση στο Final Four, εκεί όπου θα παίξουν με το Illinois του Στογιάκοβιτς.
Οι Blue Devils ήταν μπροστά με 44-29 στο ημίχρονο, αλλά το UConn επέστρεψε και στο τέλος πήρε το ματς. Με το σκορ στο 72-70 υπέρ του Duke, ο Μπούζερ έκανε μοιραία λάθος, η μπάλα έφτασε στον Μάλινς που με το τρίποντο του ζωής του από το... σπίτι του έστειλε στην 4άδα το Connecticut.
Για τους νικητές ο Ριντ είχε 26, ενώ ο Μπούζερ (γιος του Κάρλος) είχε 27 με 8 ριμπάουντ για τους ηττημένους. Στο άλλο ζευγάρι της 4άδας το Michigan θα παίξει με την Αrizona.
Ένα από τα κορυφαία ματς της σεζόν στο κολεγιακό πρωτάθλημα ανάμεσα σε δύο ομάδες με σπουδαία ιστορία και αρκετούς τίτλους, με τους Huskies να χαμογελούν στο τέλος.
OH MY GOODNESS 😱— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2026
UCONN LEADSSSS UNBELIEVABLE #MarchMadness pic.twitter.com/IPX2JWiw0b
