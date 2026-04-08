Πριν τη σέντρα των προημιτελικών του Champions League σε Βαρκελώνη και Παρίσι τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

To ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πενθεί για μια τεράστια προσωπικότητα του χώρου όπως είναι ο Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος Legend μετά από αρκετές ημέρες νοσηλείας έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, σε ηλικία 80 ετών.

Η UEFA τιμάει τη μνήμα του πατέρα του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, στα ευρωπαϊκά ματς της τρέχουσας εβδομάδας. Σε αυτό το πλαίσιο τιμήθηκε ενός λεπτού σιγής πριν τη σέντρα στις ανανμετρήσεις Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν - Λίβερπουλ για τα προημιτελικά του Champions League.

Μάλιστα στο Παρίσι δίπλα από τον ιδιοκτήτη των κατόχων του Champions League βρέθηκε και ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος χειροκρότησε στη μνήμη του εμβληματικού Ρουμάνου κόουτς.

Θυμίζουμε πως ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έγραψε ιστορία στη μακρά του πορεία στους πάγκους, όντας από τους πλέον επιτυχημένους προπονητής, καθώς κατέκτησε 35 τρόπαια.