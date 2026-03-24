Πιτίνο: Ο άνθρωπος που μετατρέπει την πίεση σε νίκη

Ο εμβληματικός προπονητής του NCAA, Ρικ Πιτίνο, που κάνει τους αντιπάλους να «χρειάζονται Voltaren» και ζει κάθε κατοχή, επέστρεψε ξανά στο κορυφαίο κολεγιακό τουρνουά.

Κάπου μέσα στον Μάρτιο, όπου κυριαρχεί το March Madness επισκιάζοντας τα πάντα και τα φαβορί καταρρέουν μέσα σε λίγες ώρες, υπάρχει πάντα χώρος για μία ιστορία που ξεχωρίζει. Φέτος, αυτή η ιστορία έχει ένα γνώριμο όνομα, αυτό του Ρικ Πιτίνο. Όχι επειδή είναι η πρώτη του φορά, αλλά επειδή, με έναν παράξενο τρόπο, μοιάζει σαν να μην ήταν ποτέ η... τελευταία. Σε μια διοργάνωση που αλλάζει συνεχώς πρωταγωνιστές, εκείνος επιστρέφει, σαν να αρνείται να αφήσει το παιχνίδι να προχωρήσει χωρίς εκείνον.

Ο Ρικ Πιτίνο που άφησε το δικό του αποτύπωμα και στο ελληνικό, αλλά και ευρωπαϊκό μπάσκετ (Euroleague) με τον Παναθηναϊκό, προσυπέγραψε μια ακόμη March Madness του NCAA, με το St. John's να επιτυγχάνει μια από τις πλέον δραματικές προκρίσεις, επικρατώντας του Κάνσας με 67-65!

Με buzzer-beater του Ντίλαν Ντάρλινγκ. Έτσι, το St. John's επέστρεψε στο Sweet 16 του NCAA Tournament για πρώτη φορά μετά το 1999 στην 3η σεζόν του πλέον εμβληματικού προπονητή του κολεγιακού πρωταθλήματος στον πάγκο της ομάδας. Στη φάση των «16», το St. John's θα αντιμετωπίσει το πανίσχυρο Ντιουκ, σε ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον...

Το πρώτο πράγμα που έχει εμφυσήσει στους νεαρούς παίκτες του στο St. John's ο σπουδαίος Ρικ Πιτίνο είναι να παίζουν σκληρά αντιμετωπίζοντας οποιονδήποτε αντίπαλο. Δεν μίλησε για τακτική ή για συστήματα. Το έθεσε πιο απλά: «Κάθε αντίπαλος θα πρέπει μετά το ματς να βουτήξει σε μια μπανιέρα με Voltaren»! Και ίσως αυτή να είναι η πιο ακριβής περιγραφή. Οι ομάδες του δεν σε κερδίζουν απλώς. Σε φθείρουν. Σε πιέζουν σε κάθε εκατοστό του παρκέ, σε αναγκάζουν να πάρεις αποφάσεις πιο γρήγορα απ’ όσο μπορείς, σε σπρώχνουν στα όριά σου μέχρι να κάνεις το λάθος. Και όταν αυτό συμβεί, είναι ήδη αργά. Δεν παίζεις αππλά μπάσκετ απέναντί τους, προσπαθείς να επιβιώσεις.

Ο Ρικ Πιτίνο δεν ανήκει σε μία εποχή. Ξεκίνησε όταν το μπάσκετ ήταν εντελώς διαφορετικό, έγινε θρύλος όταν το κολεγιακό παιχνίδι είχε άλλους κανόνες και άλλους ρυθμούς, επιβίωσε όταν όλα έγιναν πιο επαγγελματικά και πιο σκληρά, και τώρα, σε μια εποχή γεμάτη μεταγραφές και πολλά εκατομμύρια δολάρια, είναι ακόμα εδώ και έχει τον τρόπο να κυριαρχεί. Με το St. John's ξανά μέσα στο τουρνουά, ξανά εκεί όπου όλα κρίνονται σε ένα παιχνίδι.

Το εντυπωσιακό δεν είναι ότι επιστρέφει. Είναι ο τρόπος που το κάνει. Οι ομάδες του δεν είναι πάντα οι πιο ταλαντούχες, ούτε αυτές που προσφέρουν τα περισσότερα υεαματικά καλάθια. Αλλά έχουν κάτι που δεν διδάσκεται εύκολα, πίστη. Πίστη στο πλάνο, στην άμυνα, στην ένταση, στην ιδέα ότι αν πιέσεις λίγο ακόμα, ο αντίπαλος θα λυγίσει. Και συνήθως λυγίζει. Όχι επειδή είναι χειρότερος, αλλά επειδή δεν αντέχει την πίεση για σαράντα λεπτά.

Είναι ένας προπονητής που ζει κάθε κατοχή, που δεν σταματά ποτέ να δίνει οδηγίες, που μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία μιας ομάδας μέσα σε λίγες εβδομάδες. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτή ήταν η τελευταία μεγάλη στιγμή της μεγαλειώδους καριέρας του. Ότι έχει ήδη γράψει την ιστορία του. Ωστόσο, φαίνεται πως ο ίδιος ο Πιτίνο, είναι εκείνος που θα ορίσει το τέλος...

Αυτό που τον κάνει πραγματικά ξεχωριστό δεν είναι μόνο οι νίκες ή οι συμμετοχές. Είναι η ικανότητά του να αλλάζει. Να προσαρμόζεται. Να μην μένει ποτέ ίδιος. Άλλο μπάσκετ έπαιξε στο Κεντάκι (1989-1997), άλλο στο Λούιβιλ (2001-2017), άλλο σήμερα, άλλο πριν μερικά χρόνια με τον Παναθηναϊκό στην Euroleague. Δεν προσπαθεί να αποδείξει ότι το παρελθόν του ήταν σωστό. Προσπαθεί να κερδίσει στο παρόν. Και σε ένα άθλημα που εξελίσσεται διαρκώς, αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο πράγμα απ’ όλα.

Στο τέλος, ίσως δεν έχει καν σημασία μέχρι πού θα φτάσει... Το March Madness δεν θυμάται πάντα τους πάντες, αλλά θυμάται τις ιστορίες. Και κάθε φορά που ο Ρικ Πιτίνο επιστρέφει, προσθέτει άλλη μία. Γιατί σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, εκείνος επιτυγχάνει να προσαρμόζεται άριστα και να φτάνει στο στόχο.

Το νικητήριο καλάθι που χάρισε στο St.John's το εισιτήριο για το «Sweet 16»:

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2026