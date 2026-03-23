Υπό τις οδηγίες του Ρικ Πιτίνο, το St.John's νίκησε το Κάνσας στους «32» του κολεγιακού πρωταθλήματος με buzzer beater layup (67-65) και προκρίθηκε στο «Sweet 16» ύστερα από 27 ολόκληρα χρόνια!

Όπου κολεγιακό πρωτάθλημα, όπου NCAA, όπου «March Madness» θα υπάρχει πάντα το όνομα του Ρικ Πιτίνο!

Ο άλλοτε ομοσπονδιακός της Εθνικής Ελλάδας και προπονητής του Παναθηναϊκού γράφει νέα ιστορία στο NCAA καθώς οδήγησε το St.John's για πρώτη φορά στις 16 καλύτερες ομάδες του τουρνουά ύστερα από 27 χρόνια και το μακρινό 1999! Άλλωστε ένα στατιστικό είναι ικανό να «μιλήσει» από μόνο του για την επίδραση του Πιτίνο.

Στις πρώτες... 117 σεζόν του St. John's, οι είχαν νικήσει 30 παιχνίδια ακριβώς δύο φορές. Τις τελευταίες δύο σεζόν, έχουν κερδίσει 30 παιχνίδια δύο φορές! Και όλα αυτά υπό τις οδηγίες του Ρικ Πιτίνο ο οποίος έγινε ο 5ος προπονητής στην ιστορία του κολεγιακού πρωταθλήματος στην Division I που κερδίζει 30+ αγώνες 10 φορές.

Στο παιχνίδι των «32» του κολεγιακού πρωταθλήματος, το St. John's επικράτησε με 67-65 του Κάνσας χάρη σε buzzer beater layup του Ντίλαν Ντάρλινγκ, το οποίο ήταν και το μοναδικό του καλάθι στο ματς. Στο παιχνίδι αγωνίστηκε για πέντε λεπτά και ο Λευτέρης Λιοτόπουλος για λογαριασμό των νικητών, ο οποίος είχε 0/1 δίποντο, 0/3 τρίποντα και 1 ριμπάουντ.

Πλέον το St. John's θα έχει να αντιμετωπίσει την ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ, και δη το διάσημο Duke που είχε 34-2 ρεκόρ έως τώρα.

