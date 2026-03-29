Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Σημαντικά ματς για τη «μάχη» της σωτηρίας στη Basket League και δύο τελικοί σε μπάσκετ και τένις

Το τηλεοπτικό «μενού» της σημερινής ημέρας με κρίσιμους αγώνες για τον υποβιβασμό στη Basket League, αλλά και δύο τελικούς.

«Φτωχή» η σημερινή Κυριακή όσον αφορά το πρόγραμμα τηλεόρασης και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού βρισκόμαστε στο διάλειμμα των εθνικών ομάδων στο ποδόσφαιρο. Περισσότερο απ' όλα ξεχωρίζουν τα δύο παιχνίδια της Basket League, τα οποία θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη... μάχη της ουράς, αλλά και οι δύο τελικοί που είναι προγραμματισμένη για σήμερα.

Στα της Basket League, η προτελευταία Καρδίτσα υποδέχεται τον Πανιώνιο στις 13:00 (ERT 2 Sports) με τις δύο ομάδες να έχουν ίδιο ρεκόρ (5-15) και να θέλουν έτσι αμφότερες τη νίκη προκειμένου να ξεφύγουν στις δύο νίκες από το τελευταίο Μαρούσι.

Η ομάδα του Αμαρουσίου παίζει εκτός με τον Ηρακλή, που έχει ρεκόρ 8-12 και είναι σαφώς πιο ασφαλής τούτη την ώρα και θέλει όσο τίποτε άλλο τη νίκη για να εκμεταλλευτεί τυχόν απώλεια των άλλων μένοντας γερά στο παιχνίδι της παραμονής.

Έπειτα έχουμε τον τελικό του Κυπέλλου Γυναικών στο μπάσκετ όπου ο Πρωτέας Βούλας έρχεται αντιμέτωπος με τον Αθηναϊκό, που είναι το μεγάλο φαβορί. Το ματς μεταδίδεται από την ERT 2 Sports στις 17:45.

Τέλος, υπάρχει και ο τελικός του ATP Masters 1000 Miami, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 22:00 (Cosmote Sport 6), με τον Γίρι Λεχέτσκα να τίθεται αντιμέτωπος με τον Γιανίκ Σίνερ.

