Πιτίνο για NCAA: «Το άθλημα που ήξερα δεν υπάρχει πια - Mπάτζετ που ανταγωνίζονται την EuroLeague»

Στο NCAA και στο πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, με μπάτζετ που ανταγωνίζονται πλέον την EuroLeague, στάθηκε ο Ρικ Πιτίνο.

Ο Ρικ Πιτίνο έχει περάσει αρκετά μεγάλο μέρος της καριέρας του, υπηρετώντας το NCAA, αναφέροντας όμως πως η κατάσταση πλέον έχει αλλάξει.

Ο λόγος έχει να κάνει με το ότι πλέον το κολεγιακό μπάσκετ έχει ομάδες με μπάτζετ που ανταγωνίζονται την EuroLeague, τοποθετώντας το πάνω και από την G-League.

Θυμίζουμε πως ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής, ξεκίνησε να υπηρετεί το NCAA ως βοηθός το μακρινό 1974 και με μοναδικές παύσεις για τους Νικς και τους Σέλτικς (πλην Παναθηναϊκού), συνεχίζει ως σήμερα στο St. John's.

Το tweet του Πιτίνο

«Όλα όσα διαβάζω από προπονητές κολεγίων είναι σπουδαία, αλλά αυτό που δε λέγεται είναι ότι δεν είναι πλέον κολεγιακό μπάσκετ.

Είναι επαγγελματικό μπάσκετ με μπάτζετ που ανταγωνίζονται την EuroLeague. Η G-League είναι πολύ κάτω από το κολεγιακό μπάσκετ σε μισθολογική κλίμακα. Ακόμα και οι two-way παίκτες είναι πολύ κάτω.

Δυστυχώς, το άθλημα στο οποίο ασχολούμαι για πάνω από 40 χρόνια δεν υπάρχει πια».