Το Σεντ Τζονς των Ρικ Πιτίνο και Λευτέρη Λιοτόπουλου προκρίθηκε στην επόμενη φάση του March Madness σο NCAA.

Η ομάδα του Ρικ Πιτίνο επιβεβαίωσε την τρομερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται, μετατρέποντας την αναμέτρηση με το Νόρδερν Αϊόβα σε παράσταση για έναν ρόλο. Με σκορ 79-53 το Σεντ Τζονς «σφράγισε» την παρουσία του στους «32» του March Madness με την 7η διαδοχική του νίκη.

Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στο μεγάλο ραντεβού με το Κάνσας, σε ένα ματς που θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια στο NCAA.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Λευτέρης Λιοτόπουλος ήταν πολύ αποτελεσματικός παρότι αγωνίστηκε μόλις 7 λεπτά, πρόλαβε να δείξει την ποιότητά του παραμένοντας αψεγάδιαστος επιθετικά με 5 πόντους (1/1 τρίποντο, 2/2 βολές) και μία τελική πάσα. Αντίθετα, ο Φώτης Κωνσταντινίδης δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στο συγκεκριμένο παιχνίδι, παραμένοντας στον πάγκο.