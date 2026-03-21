NCAA: Στους «32» του March Madness το Σεντ Τζονς των Πιτίνο, Λιοτόπουλου και Κωνσταντινίδη
Η ομάδα του Ρικ Πιτίνο επιβεβαίωσε την τρομερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται, μετατρέποντας την αναμέτρηση με το Νόρδερν Αϊόβα σε παράσταση για έναν ρόλο. Με σκορ 79-53 το Σεντ Τζονς «σφράγισε» την παρουσία του στους «32» του March Madness με την 7η διαδοχική του νίκη.
Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στο μεγάλο ραντεβού με το Κάνσας, σε ένα ματς που θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια στο NCAA.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Λευτέρης Λιοτόπουλος ήταν πολύ αποτελεσματικός παρότι αγωνίστηκε μόλις 7 λεπτά, πρόλαβε να δείξει την ποιότητά του παραμένοντας αψεγάδιαστος επιθετικά με 5 πόντους (1/1 τρίποντο, 2/2 βολές) και μία τελική πάσα. Αντίθετα, ο Φώτης Κωνσταντινίδης δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στο συγκεκριμένο παιχνίδι, παραμένοντας στον πάγκο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.