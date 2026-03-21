Απίθανο ήταν το φινάλε στο Κεντάκι – Σάντα Κλάρα, με buzzer beater που έστειλε το ματς στην παράταση και το March Madness να επιβεβαιώνει ξανά γιατί είναι πραγματικά... τρελό!

March Madness όνομα και πράγμα! Η αναμέτρηση του Κεντάκι με την Σάντα Κλάρα για το NCAA μετατράπηκε στο απόλυτο χάος στα τελευταία δευτερόλεπτα δίνοντας απάντηση σε κάθε δύσπιστο απέναντι στο πόσο συναρπαστικό μπορεί να γίνει το μπάσκετ.

Το τρελό φινάλε έκανε του φανς να... παραμιλούν, ενώ το March Madness απέδειξε γιατί είναι από τα κορυφαία event στη αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης ήταν απίθανα με το Κεντάκι να ισοφαρίζει δύο φορές γράφοντας το 70-70 με την Σάντα Κλάρα, όμως, να πιστεύει πώς είχε «κλειδώσει» το ματς, όταν ο Άλεν Γκρέιβς ευστόχησε σε τρίποντο δύο δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Κι όμως, το Κεντάκι δεν είχε πει την τελευταία του... λέξη. Ο Οτέγκα Όουε εκτέλεσε από τα… 10 μέτρα στην εκπνοή και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση με buzzer beater τρίποντο που άφησε άναυδους όσους το παρακολούθησαν.

THIS DID NOT JUST HAPPEN! What 21.6 seconds!

Kentucky! Santa Clara!

OT!

— Nadine Babu (@NadineBabu) March 20, 2026

Τελικά, το ματς κατέληξε στο Κεντάκι, που κυριάρχησε στην παράταση και επικράτησε με 89-84. Οι Broncos ήταν μόλις δύο δευτερόλεπτα μακριά από την πρόκριση στους «32», όμως οι Wildcats συνέχισαν την παράδοσή τους στις νίκες της... τρέλας του Μαρτίου.