March Madness: Αν κάποιος σας ρωτήσει γιατί αγαπάτε το μπάσκετ, θα του δείχνετε αυτό το βίντεο!
March Madness όνομα και πράγμα! Η αναμέτρηση του Κεντάκι με την Σάντα Κλάρα για το NCAA μετατράπηκε στο απόλυτο χάος στα τελευταία δευτερόλεπτα δίνοντας απάντηση σε κάθε δύσπιστο απέναντι στο πόσο συναρπαστικό μπορεί να γίνει το μπάσκετ.
Το τρελό φινάλε έκανε του φανς να... παραμιλούν, ενώ το March Madness απέδειξε γιατί είναι από τα κορυφαία event στη αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης ήταν απίθανα με το Κεντάκι να ισοφαρίζει δύο φορές γράφοντας το 70-70 με την Σάντα Κλάρα, όμως, να πιστεύει πώς είχε «κλειδώσει» το ματς, όταν ο Άλεν Γκρέιβς ευστόχησε σε τρίποντο δύο δευτερόλεπτα πριν το τέλος.
Κι όμως, το Κεντάκι δεν είχε πει την τελευταία του... λέξη. Ο Οτέγκα Όουε εκτέλεσε από τα… 10 μέτρα στην εκπνοή και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση με buzzer beater τρίποντο που άφησε άναυδους όσους το παρακολούθησαν.
THIS DID NOT JUST HAPPEN! What 21.6 seconds!— Nadine Babu (@NadineBabu) March 20, 2026
Kentucky! Santa Clara!
OT!
Thank you for this game!!!!!!! pic.twitter.com/Lvag2g8ugn
Τελικά, το ματς κατέληξε στο Κεντάκι, που κυριάρχησε στην παράταση και επικράτησε με 89-84. Οι Broncos ήταν μόλις δύο δευτερόλεπτα μακριά από την πρόκριση στους «32», όμως οι Wildcats συνέχισαν την παράδοσή τους στις νίκες της... τρέλας του Μαρτίου.
