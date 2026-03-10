NCAA: Τι έκαναν οι Σπάρταλης και Χιτικούδης
Αρκετοί Έλληνες παίκτες δίνουν τις μάχες τους τη φετινή σεζόν στα παρκέ του NCAA. Τα ξημερώματα της Τρίτης αγωνίστηκαν οι Χιτικούδης και Σπάρταλης με απολογισμό μια ήττα και μια νίκη.
Σπάρταλης - Monmouth
Stefanos Spartalis is the first Hawk in double figures with 10.#FlyHawks pic.twitter.com/6GCkXTalLk— Monmouth Basketball (@MonmouthBBall) March 9, 2026
Νίκη για τον Σπάρταλη. Το Monmouth δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει του Campbell με 74-64 (ημιτελικά της CAA), με τον Έλληνα φόργουορντ να βάζει το λιθαράκι του. Έμεινε στο παρκέ για 36 λεπτά και είχε 10 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3/9 σουτ. Φέτος στο NCAA έχει 10.5 πόντους και 4.9 ριμπάουντ.
Χιτικούδης - Robert Morris
Tonight's semifinal starters. #GRIT #BobbyMo | #OurHorizon 🌇| #MarchStartsHere 🏀 pic.twitter.com/4Ug0LDatNB— RMU Basketball (@RMUMBasketball) March 10, 2026
O Xιτικούδης ήταν για άλλη μια φορά εκ των πρωταγωνιστών σε ματς του Robert Morris. Η ομάδα του ηττήθηκε με 70-64 από το Detroit Mercy, αλλά ο Έλληνας φόργουρντ μέτρησε 13 πόντους (6/10 δίποντα), 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ στα 29 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Φέτος έχει 11.3 πόντους, 7.8 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά ματς.
