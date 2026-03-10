Χιτικούδης και Σπάρταλης πάτησαν παρκέ τα ξημερώματα της Τρίτης στο NCAA.

Αρκετοί Έλληνες παίκτες δίνουν τις μάχες τους τη φετινή σεζόν στα παρκέ του NCAA. Τα ξημερώματα της Τρίτης αγωνίστηκαν οι Χιτικούδης και Σπάρταλης με απολογισμό μια ήττα και μια νίκη.

Σπάρταλης - Monmouth

Stefanos Spartalis is the first Hawk in double figures with 10.#FlyHawks pic.twitter.com/6GCkXTalLk March 9, 2026

Νίκη για τον Σπάρταλη. Το Monmouth δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει του Campbell με 74-64 (ημιτελικά της CAA), με τον Έλληνα φόργουορντ να βάζει το λιθαράκι του. Έμεινε στο παρκέ για 36 λεπτά και είχε 10 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3/9 σουτ. Φέτος στο NCAA έχει 10.5 πόντους και 4.9 ριμπάουντ.

Χιτικούδης - Robert Morris

O Xιτικούδης ήταν για άλλη μια φορά εκ των πρωταγωνιστών σε ματς του Robert Morris. Η ομάδα του ηττήθηκε με 70-64 από το Detroit Mercy, αλλά ο Έλληνας φόργουρντ μέτρησε 13 πόντους (6/10 δίποντα), 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ στα 29 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Φέτος έχει 11.3 πόντους, 7.8 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά ματς.