Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Εκτός Χουάντσο και Σορτς
Ο Τι Τζέι Σορτς και ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ δεν θα είναι στη διάθεση του Έργκιν Άταμαν, ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.
Την ΑΕΚ θα υποδεχτεί ο Παναθηναϊκός στο «Telekom Center Athens», με τον Τι Τζέι Σορτς και τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ να μένουν εκτός εξάδας των ξένων.
Συγκεκριμένα ο Ισπανός φόργουορντ και ο Αμερικανός γκαρντ δεν θα είναι διαθέσιμοι για τον Έργκιν Άταμαν στην αναμέτρηση που θα κρίνει τη δεύτερη θέση του ελληνικού πρωταθλήματος.
Αναλυτικά η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού:
- Κέντρικ Ναν
- Τζέριαν Γκραντ
- Τσέντι Όσμαν
- Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
- Κένεθ Φαρίντ
- Ρισόν Χολμς
