Για άλλη μια βραδιά είχαμε ελληνική εκπροσώπηση στα παρκέ του NCAA.

Αρκετοί Έλληνες παίκτες δίνουν τις μάχες τους στα παρκέ του NCAA, προσπαθώντας να αφήσουν το αποτύπωμα τους στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Τα ξημερώματα της Πέμπτης έπαιξε ο Νίκος Χιτικούδης στη νίκη του Robert Morris.

Το κολέγιο του επικράτησε με 68-53 του Youngstown State με τον Έλληνα φόργουορντ να μένει στο ματς για 21 λεπτά. Τελείωσε την αναμέτρηση με 4 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 λάθη και 2/3 δίποντα.

Φέτος είναι ένας εκ των κορυφαίων παικτών του Robert Morris και μετρά 11.5 πόντους, 7.9 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ. Δίνει λύσεις στην ομάδα του και στις δύο μεριές του παρκέ.