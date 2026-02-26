NCAA: Άποντος ο Λιοτόπουλος στη βαριά ήττα του Σεντ Τζονς, double - double ο Χιτικούδης!
Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος ήταν άποντος σε μία από τη χειρότερη εμφάνιση της ιστορίας του Σεντ Τζονς. Συγκεκριμένα η ομάδα του Ρικ Πιτίνο υπέστη βαριά απέναντι στο πανεπιστήμιο των Χάσκι με 40-72.
Ο διεθνής γκαρντ σε 9 λεπτά συμμετοχής ήταν άστοχος με 0/3 σουτ εντός παιδιάς.
Ο άλλοτε τεχνικός του Παναθηναϊκού στις δηλώσεις του πήρε την ευθύνη αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, λέγοντας:
«Εγώ φταίω. Αναλαμβάνω όλη την ευθύνη για την ντροπιαστική αυτή ήττα. Ειδικά στις επιθέσεις μας και στο πως μοιράζαμε την μπάλα. Είναι δικό μου λάθος», είπε χαρακτηριστικά ο Ρικ Πιτίνο.
Double - double ο Χιτικούδης
Ο Νικόλας Χιτικούδης ήταν εξαιρετικός στη νίκη του Ρόμπερτ Μόρις επί των Ντιτρόιτ Τάιτανς (73-62). Αναλυτικά ο Θεσσαλονικιός ψηλός, πέτυχε double - double με 13 πόντους, ενώ είχε 12 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 τάπες, σε 29 λεπτά συμμετοχής.
