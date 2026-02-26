Το Σεντ Τζονς υπέστη βαριά ήττα με τον Λευτέρη Λιοτόπουλο να είναι άποντος, ενώ ο Νικόλας Χιτικούδης, πέτυχε double - double στη νίκη του Ρόμπερτ Μόρις.

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος ήταν άποντος σε μία από τη χειρότερη εμφάνιση της ιστορίας του Σεντ Τζονς. Συγκεκριμένα η ομάδα του Ρικ Πιτίνο υπέστη βαριά απέναντι στο πανεπιστήμιο των Χάσκι με 40-72.

Ο διεθνής γκαρντ σε 9 λεπτά συμμετοχής ήταν άστοχος με 0/3 σουτ εντός παιδιάς.

Ο άλλοτε τεχνικός του Παναθηναϊκού στις δηλώσεις του πήρε την ευθύνη αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, λέγοντας:

«Εγώ φταίω. Αναλαμβάνω όλη την ευθύνη για την ντροπιαστική αυτή ήττα. Ειδικά στις επιθέσεις μας και στο πως μοιράζαμε την μπάλα. Είναι δικό μου λάθος», είπε χαρακτηριστικά ο Ρικ Πιτίνο.

Double - double ο Χιτικούδης

Ο Νικόλας Χιτικούδης ήταν εξαιρετικός στη νίκη του Ρόμπερτ Μόρις επί των Ντιτρόιτ Τάιτανς (73-62). Αναλυτικά ο Θεσσαλονικιός ψηλός, πέτυχε double - double με 13 πόντους, ενώ είχε 12 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 τάπες, σε 29 λεπτά συμμετοχής.