Νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ του Αβδάλα – Τι έκαναν οι Έλληνες στο NCAA
Στο σερί δυνατών αγώνων που δίνει πλέον στην Περιφέρειά του, με φόντο τα playoffs της ACC, το Βιρτζίνια Τεκ συνέχισε με εντός έδρας νίκη επί του Τζόρτζια Τεκ με 71-65.
Ο Νεοκλής Αβδάλας σημείωσε 9 πόντους, με 1/6 δίποντα, 2/9 τρίποντα και 1/2 βολές, ενώ κατέβασε τρία ριμπάουντ, μοίρασε δυο ασίστ, έκανε ένα κλέψιμο και ένα κόψιμο.
Πρώτος σκόρερ των φιλοξενούμενων ήταν ο Τζέιντεν Μουστάφ με 16 πόντους, γιος του άλλοτε παίκτη του ΠΑΟΚ, Τζερόντ Μουστάφ, ο οποίος απεβίωσε στις 28 Οκτωβρίου 2024.
Έξι λεπτά αγωνίστηκε ο Παναγιώτης Παγώνης στη νίκη της Νέας Ορλεάνης με 80-62 επί του Νίκολς, εκτός έδρας, έχοντας ένα ριμπάουντ. Εκτός έδρας ήττα από το VCU 77-69 γνώρισε το Ρίτσμοντ του Απόστολου Ρούμογλου, ο οποίος αγωνίστηκε ένα λεπτό.
