Νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ του Αβδάλα – Τι έκαναν οι Έλληνες στο NCAA

Το Βιρτζίνια Τεκ του Νεοκλή Αβδάλα συνέχισε με νίκη στο NCAA, επικρατώντας 71-65 του Τζόρτζια Τεκ τα ξημερώματα της Τετάρτης 28/1.

Στο σερί δυνατών αγώνων που δίνει πλέον στην Περιφέρειά του, με φόντο τα playoffs της ACC, το Βιρτζίνια Τεκ συνέχισε με εντός έδρας νίκη επί του Τζόρτζια Τεκ με 71-65.

Ο Νεοκλής Αβδάλας σημείωσε 9 πόντους, με 1/6 δίποντα, 2/9 τρίποντα και 1/2 βολές, ενώ κατέβασε τρία ριμπάουντ, μοίρασε δυο ασίστ, έκανε ένα κλέψιμο και ένα κόψιμο.

Πρώτος σκόρερ των φιλοξενούμενων ήταν ο Τζέιντεν Μουστάφ με 16 πόντους, γιος του άλλοτε παίκτη του ΠΑΟΚ, Τζερόντ Μουστάφ, ο οποίος απεβίωσε στις 28 Οκτωβρίου 2024.

Έξι λεπτά αγωνίστηκε ο Παναγιώτης Παγώνης στη νίκη της Νέας Ορλεάνης με 80-62 επί του Νίκολς, εκτός έδρας, έχοντας ένα ριμπάουντ. Εκτός έδρας ήττα από το VCU 77-69 γνώρισε το Ρίτσμοντ του Απόστολου Ρούμογλου, ο οποίος αγωνίστηκε ένα λεπτό.