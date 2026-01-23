Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Νεοκλή Αβδάλα

Οι επιλογές του Νεοκλή Αβδάλα στην ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Οι αναγνώστες του Gazzetta έχουν τον λόγο στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, ψηφίζοντας διαδικτυακά τους κορυφαίους και τις κορυφαίες της χρονιάς.

Ο Νεοκλής Αβδάλας, που κατά κοινή ομολογία αποτελεί το πολλά υποσχόμενο prospect του σύγχρονου ελληνικού μπάσκετ κατέθεσε τις δικές του επιλογές για τους κορυφαίους αθλητές και ομάδες του 2025.. Μετά τα πρώτα δείγματα στη χώρα μας, άνοιξε ο δρόμος για να κάνει το άλμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου ήδη πρωταγωνιστεί στο NCAA με το Virginia Tech.

Αναλυτικά οι επιλογές του Νεοκλή Αβδάλα