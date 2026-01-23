Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Νεοκλή Αβδάλα
Οι αναγνώστες του Gazzetta έχουν τον λόγο στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, ψηφίζοντας διαδικτυακά τους κορυφαίους και τις κορυφαίες της χρονιάς.
Ο Νεοκλής Αβδάλας, που κατά κοινή ομολογία αποτελεί το πολλά υποσχόμενο prospect του σύγχρονου ελληνικού μπάσκετ κατέθεσε τις δικές του επιλογές για τους κορυφαίους αθλητές και ομάδες του 2025.. Μετά τα πρώτα δείγματα στη χώρα μας, άνοιξε ο δρόμος για να κάνει το άλμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου ήδη πρωταγωνιστεί στο NCAA με το Virginia Tech.
Αναλυτικά οι επιλογές του Νεοκλή Αβδάλα
- Αθλητής της Χρονιάς: Γιάννης Αντετοκούνμπο
- Αθλήτρια της Χρονιάς: Μηλένα Κοντού
- Ομάδα της Χρονιάς - Άνδρες: Εθνική Μπάσκετ Ανδρών
- Ομάδα της Χρονιάς - Γυναίκες: Εθνική Πόλο Γυναικών
- Προπονητής της Χρονιάς: Βασίλης Σπανούλης
- Αθλητής/Αθλήτρια με Αναπηρία της Χρονιάς: Αντώνης Τσαπατάκης
- Rising Star - Άνδρας: Χρήστος Μουζακίτης
- Rising Star - Γυναίκα: Νεφέλη Άννα Κρασσά
